Pulisic prédit sa renaissance avec Chelsea

26/03/2021 à 19:38 CET

Martí Grau

Le footballeur américain Christian Pulisic est confiant de pouvoir retrouver un emploi à Chelsea. Lors d’une conférence de presse avec son équipe nationale, le jeune joueur croit en ses possibilités de revenir dans le onze de départ avec son club après une longue période marquée par des blessures. « Je me sens très confiant dans ma forme en ce moment et dans la façon dont je me sens et joue. Je vais dans le bon sens. «

L’ailier, qui ne traverse pas son meilleur moment avec les « blues », reconnaît que sa dernière étape en équipe a été compliquée pour lui. « Ça n’a pas été facile« Encore, attendez pour inverser la situation. »Je suis un gars qui veut toujours jouer, mais je pense que je suis sur la bonne voie. J’aime ne pas prouver que les gens ont tort, mais prouver que j’ai raison d’une certaine manière. «

De la propriété avec Lampard à l’ostracisme avec Tuchel

L’arrivée de Pulisic à Chelsea, en proie à des blessures et des minutes irrégulières, n’a pas été facile. Pourtant, avec effort, il a décroché un emploi de départ sous Frank Lampard. « J’ai dû travailler à ma façon et gagner une place dans l’équipe et enfin avoir quelques minutes. »

Maintenant, il a très peu d’opportunités avec l’Allemand Thomas Tuchel. Quoi qu’il en soit, il pense qu’il suivra la même méthode pour tenter de convaincre l’actuel manager de Chelsea. « J’ai l’impression de sortir et d’essayer de faire la même chose maintenant. » Avec seulement 177 minutes en Premier League, il ne ferme pas les portes pour triompher avec l’équipe de Stamford Bridge.

Se sent à nouveau comme un footballeur avec son équipe

L’Américain se dit très content des minutes offertes par l’équipe américaine. « En arrivant au camp, je suis ravi d’avoir plus de minutes et de jouer pour mon pays. Indépendamment de ce qui se passe au niveau du club, je suis ravi d’être ici. »

À seulement 22 ans, Chelsea a toujours l’intention de garder le footballeur. Désormais avec une régularité de minutes dans son club et son équipe nationale respectifs, il est convaincu qu’il pourra changer la donne avec l’équipe londonienne et gagner une place dans le onze.