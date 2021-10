Dix ans après avoir sorti leur carte de visite, Word Gets Around de 1997, Stéréophonie n’avaient rien perdu de leur penchant pour la production de chansons socialement conscientes qui se situaient quelque part entre le discours sur l’état du monde et le reportage local. Ce serait peut-être toujours la voie à suivre pour Kelly Jones and Co., un groupe qui reste indomptablement lié à ses racines à Cwmaman, au Pays de Galles, mais qui a connu un succès mondial et rempli les stades du monde entier. À l’instar de leurs collègues gallois Manic Street Preachers, leur vision du monde est unique : une partie des garçons locaux sur la photo, une partie des héros en tête des charts qui sont sortis et ont conquis. Donc quand leur sixième album, Pull The Pin, est sorti le 15 octobre 2007, il n’était pas surprenant de le voir figurer au sommet des charts britanniques une semaine plus tard, le 21 octobre – leur cinquième numéro 1 britannique d’affilée.

Pull The Pin

Il ne fait aucun doute que les fans gallois farouchement engagés du groupe étaient plus engagés que jamais, mais des chansons telles que le single principal « It Means Nothing » ont également pris au piège la population au sens large. Ballade mid-tempo, elle a vu Kelly essayer de donner un sens aux attentats de Londres du 7 juillet 2007 (« Si la bombe explose encore/Dans mon cerveau autour du train/Et j’espère que je suis avec toi/Parce que Je ne saurais pas quoi faire »), touchant un nerf avec le public et atteignant le n ° 12 dans les charts britanniques (tout en résonnant aussi, peut-être de manière compréhensible, auprès d’un public belge qui l’a emmené au n ° 73 dans leur pays d’origine ).

L’ouverture « Soldiers Make Good Targets » n’a laissé aucune confusion sur ce que Kelly avait en tête, tandis que sur « Daisy Street », il a tourné son attention vers les événements de son propre quartier : le coup de couteau mortel d’un adolescent qui a choqué la communauté. Ailleurs, « Bank Holiday Monday » a prouvé que le groupe continuait à s’asseoir confortablement dans le monde post-Oasis du rock indépendant britannique, tandis que, avec ses paroles introspectives et son refrain montant, « Stone » a appuyé avec confiance sur le bouton de l’hymne du stade.

Ayant participé à la production des deux précédents albums du groupe, You Gotta Go There To Come Back en 2003 et Language en 2005. Sexe. La violence. Autre ?, Kelly Jones était également à l’aise en studio, créant, avec le coproducteur Jim Lowe, un son lisse et adapté à la radio qui non seulement s’est frayé un chemin jusqu’au sommet des charts britanniques, mais a confortablement franchi le Top 40 dans quatre autres pays. Keep Calm And Carry On était le nom du prochain album de Stereophonics, mais comme le suggérait Pull The Pin : avec le monde en plein désarroi, c’était peut-être la devise de Stereophonics depuis le début.

