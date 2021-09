pulsera Amazfit recommandé par Amazon pour 28€

En estos momentsos puedes comprar la Amazfit Band 5 por tan solo 28,90 euros, un precio realmente bajo si se compara con la mayoría de la competence que tiene en el mercado… incluyendo la Xiaomi Mi Smart Band 6. El cas, es que este modelo que es compatible con Alexa se convierte en una de las compras más recomendadas del momento y, como es parte de Prime, puedes realizar la compra sin Pagar nada por los gastos de envío y recibirás el producto al día siguiente de adquirirlo. Todo son ventajas.

No le falta de nada a esta smartband

Para empezar, dispone de una pantalla de 1,1 pulgada que resulta más que suficiente para visualizar en cualquier momento la información fondamental que necesitas, como puede ser la hora o si estás cumpliendo los objetivos de la actividad física diaria que tienes marcados. Además, y esto es important, dispones de varias watchfaces que te permitirán personalizar el aspecto del panel AMOLED intégré. Y, todo esto, sin abuser del peso que tiene el accesorio ya que éste está por debajo de los 50 gramos por lo que llevar puesto este wearable que tiene una correa de silicona que puedes cambiar, no molesta absolutamente nada.

En lo que tiene que ver con el reconocimiento de la actividad física, existen muy buenas noticias en este modelo de Amazfit, ya que podrás conocer desde la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre hasta el niveau d’estrés que tienes en cualquier momento del día. Esto se consigue entre otras cosas debido al uso de sensores como BioTrackerTM 2 o un acelerómetro bastante preciso. Y, todo esto, se combina con un sistema de évaluation de salut denominado Huami-PAI que te permitirá conocer con bastante exactitud el estado físico en el que te encuentras.

Buen compañero al hacer deporte esta Amazfit

Son varios los motivos que existe para decir esto, siendo uno de los más importantes la existencia de résistance al agua que te permitirá llevar puesta la pulsera inteligente cuando estás entrenando tanto en Exteriores como el gimnasio (ni la lluvia y la ducha afectarán los más mínimo a este producto). Aparte, también creemos que es important destacar que es capaz de reconocer diferentes actividades deportivas, como por ejemplo el nadar; saltar à la comba; monter en vélo; o utilizar una bici elíptica. Muy completo este dispositivo, no hay duda.

No vas a tener problema alguno a la hora de sincronizar la Amazfit Band 5 con la práctica totalidad de los teléfonos qu’existen en el mercado real, ya que utilizando la aplicación gratuita para iOS oui Android junto con la comunicación Bluetooth integrada, puedes estar más que seguro que in cuestión de pocos minutos tendrás completemente available the pulsera para utilizarla. Y, para finalizar, debes saber en el apartado de la autonomía esta pulsera te convencerá ya que con un uso normal podrás llegar a las dos semanas sin tener que buscar un enchufe de recarga.