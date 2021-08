pulsera Fitbit rebajada… ¡60 euros !

in

El wearable del que estamos hablando es la Fitbit Charge 4, un modelo complete y de diseño atractivo que ahora mismo puedes conseguir con un descuento de nada menos que el 40%. Esto te permite ahorrarte 60,95 euros, una cifra bastante considérable que es una muy buena idée aprovecharla ya que hablamos de un producto con un excelente acabado (en este caso en color purpura). Te dejamos el enlace de compra en eBay donde no tienes que Pagar nada por los gastos de envío.

Las virtudes de esta pulsera Fitbit

Como no puede ser de otra forma este es un modelo que cuenta con una nombre de cantidad de sensores que te permitirán detectar de forma bastante precisa la actividad física que realizas en todo tipo de situaciones (ya sea caminando por la ciudad o si sales a practicar running). Esto se debe a que no le faltan opciones como por ejemplo un accéléromètre de tres ejes y un altimètre, une combinaison que porte une haute précision. Adicionalmente, también se dispone de monitor de ritmo cardíaco y SpO2, lo que te permite conocer desde cómo le va a tu corazón haces deporte hasta visualizar la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre.

Otra de las cosas positivas que tiene esta Fitbit Charge 4 es que ofrece una excelente resistencia. Así, además de incluir una pulsera del mismo color qué elemento central (y que está acabada en goma para que no sufra desgaste alguno con el paso del tiempo), esta smartband cuenta con protección frente al agua, lo que te permite estar seguro de que no vas a tener problema alguno si te pilla la lluvia a mitad de camino o si decide tirarte a la piscina con la pulsera puesta (aguanta inmersiones ya está cinco atmosferas).

Une excellente compatibilité

Esto es algo que resulta bastante important ya sea porque vas a regalar este accesorio wearable del que hablamos o por si decide cambiar de teléfono en un futuro. Como la conexión que utiliza para sincronizarse con los smartphones es Bluetooth, podrás utilizar este dispositivo en combinación con terminaux que incluyen el sistema operativo iOS y, también, con los que dan uso Android. Aparte y este es un detalle muy positivo que, seguro, resulta positivo para más de uno, en su interior existe un chip NFC que aparte de hacer el proceso de instalación más sencillo también permite realizar otras acciones adicionales con esta pulsera inteligente.

Para finalizar, hay algunos detalles más que son importantes tener en cuenta como, por ejemplo, que este es un modelo que tiene un peso bastante reducido (se queda en 20 grammes) por lo que no va causar molestia alguna si lo llevas puesto durante todo el día incluyendo los momentsos en los que practican deporte al aire libre o en el gimnasio. Con todo lo indicado, y teniendo en cuenta que no le falta a esta pulsera Fitbit una pantalon OLED en la que podrás ver información en tiempo real o revisar las notificaciones que te llegan al móvil, no es mala idea revisar la promoción existente en la tienda eBay.