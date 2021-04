Puma India signe le Washington Sundar et Devdutt Padikkal

Le duo rejoint le torréfacteur de joueurs de cricket de Puma qui comprend Virat Kohli, KL Rahul, Sushma Verma et Yuvraj Singh

La marque mondiale de sport Puma a signé un partenariat à long terme avec Washington Sundar et Devdutt Padikkal. Le duo rejoint le torréfacteur de joueurs de cricket de Puma qui comprend le capitaine indien Virat Kohli; le gardien-batteur KL Rahul; le joueur de cricket national féminin, Sushma Verma et des noms comme Yuvraj Singh.

Chez Puma, nous nous engageons à promouvoir les talents du cricket new-age en Inde, a déclaré Abhishek Ganguly, directeur général de Puma Inde et Asie du Sud-Est. «Washington et Devdutt ont fait preuve d’une résilience et d’un courage remarquables sur le terrain, ce qui a conduit à leur ascension fulgurante en tant qu’athlètes. Nous avons toujours cru qu’il fallait soutenir non seulement les joueurs établis, mais aussi les talents dotés d’un immense potentiel pour l’avenir. Nous continuerons de nous associer avec de jeunes athlètes, également à la base, pour redonner à l’écosystème sportif indien », a-t-il ajouté.

«C’est formidable d’être associé à une marque comme Puma, qui compte parmi ses torréfacteurs certains des plus grands athlètes du monde. Regarder de près Skipper Virat Kohli et KL Rahul m’a donné un aperçu plus approfondi de la marque. Puma ajoute beaucoup de crédibilité au parcours d’un athlète et je suis ravi de travailler avec la marque en Inde », a déclaré Sundar.

«Je suis extrêmement heureux de signer avec Puma. La marque est associée aux meilleurs athlètes du monde entier et je suis honoré de faire partie de cet héritage. Un partenariat avec une marque mondiale de sport comme Puma est vraiment une grande motivation pour les jeunes athlètes comme moi. J’attends avec impatience une association à long terme avec la marque », a déclaré Padikkal.

Puma est une marque de sport allemande qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, Puma fait avancer le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes. Puma propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l’entraînement, le basket-ball, le golf et le sport automobile. Le groupe Puma possède les marques Puma, Cobra Golf et Dobotex. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et a son siège à Herzogenaurach / Allemagne.

