Pumas UNAM et Chivas Guadalajara se partagent les points dans un match vierge (0-0)

13/09/2021

Le à 08:15 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Stade olympique universitaire et qui a affronté le Pumas UNAM et à Chivas Guadalajara il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Pumas UNAM est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Toluca. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Chivas Guadalajara il a remporté à son stade 2-1 son dernier match dans la compétition contre le Necaxa. Après le match, l’équipe de Coyoacanense s’est classée en seizième position, tandis que le Chivas Guadalajara, pour sa part, est dixième à l’issue de la rencontre.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer de but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Pumas UNAM qui sont entrés dans le jeu étaient Rogério, Washington Corozo, Marco Garcia, Alek alvarez et Amaury García Moreno remplacement Emmanuel Montejano, Sébastien Saucedo, Higor Meritao, Image de balise Leonel Lopez Gonzalez et Image de balise Fabio Enrique Alvarez, tandis que les changements dans le Chivas Guadalajara Ils étaient Image de balise Gilberto Sepulveda, Carlos Cisneros, Hiram Mer et Sergio Flores, qui est entré pour remplacer Jésus Sanchez, José Godinez, Antonio Briseno et Jésus Molina.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Higor Meritao) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Antonio Briseno et Carlos Cisneros.

Avec ce résultat, le Pumas UNAM il reste six points et le Chivas Guadalajara avec 10 points.

Le lendemain, l’équipe de Coyoacanense jouera à l’extérieur contre le Mazatlán, Pendant ce temps, il Chivas Guadalajara Il cherchera le triomphe dans son fief devant le Pachuca.