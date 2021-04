Pumas UNAM gagne 0-1 à Necaxa et prend les trois points

04/10/2021

Activé à 05:01 CEST

le Pumas UNAM a joué et gagné 0-1 le match de samedi dernier dans le Stade Victoria. le Nécaxa Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors de la rencontre précédente contre Amérique. Du côté des visiteurs, le Pumas UNAM a dû se contenter d’un match nul contre le Pachuca. Avec ce bon résultat, l’équipe Coyoacanense est dixième, tandis que la Nécaxa Il est dix-septième à la fin du match.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Pumas UNAM, qui a débuté son marqueur grâce à un but de Juan Vigon à la minute 81. Enfin, le match s’est terminé par un 0-1 dans la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Nécaxa a donné accès à Mario De Luna, Rodrigo Aguirre, Ian González Nieto et Bryan carvallo pour Idekel Dominguez, Maximiliano Salas, Martin Barragan et Kevin Mercado, Pendant ce temps, il Pumas UNAM a donné accès à Léonel Lopez, Image de balise Favio Alvarez, Ange garcia, Gerardo Moreno et Amaury Garcia Moreno pour Carlos Gutierrez, Image de balise Gabriel Torres, Sebastian Saucedo, Juan Vigon et Léonel Lopez.

L’arbitre a donné un carton jaune à Idekel Dominguez et Juan Delgado par l’équipe locale déjà Juan Dinenno et Nicolas Freire par l’équipe Coyoacanense.

Avec cette victoire, le Pumas UNAM il monte à 16 points et se place à la dixième place du classement. Pour sa part, Nécaxa il reste avec les 10 points avec lesquels il a atteint ce jour de la compétition.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe Acuicalitense le fera contre lui Queretaro, Pendant ce temps, il Pumas UNAM fera face au Tigres UANL.