Pump Rules Cast partage les détails de la proposition de James Kennedy

Une proposition très Vanderpump.

À partir du moment où Vanderpump Rules joue le rôle James Kennedy et Rachel Léviss ont annoncé leurs fiançailles en mai, les fans attendaient patiemment de voir la proposition épique se dérouler sur la série Bravo. Maintenant que la saison 9 est enfin en cours, l’attente est presque terminée – et E! News a eu le scoop sur ce qui va arriver des co-stars de Pump Rules de James et Raquel qui ont aidé à orchestrer le grand moment.

« Je me suis senti honoré d’en faire partie », Lala Kent partagé en exclusivité lors de la quatrième collecte de fonds annuelle « Voyagez avec un but » de Travel & Give à Tom Tom le 11 octobre. tellement avec James, et de le voir évoluer de cette façon, je suis tellement ravi pour eux. »

La nouvelle maman, qui s’est également fiancée, a ajouté que l’épisode spécial Règles de Vanderpump est « si doux ».

« Je les aime tellement tous les deux, et j’ai vu James faire un très long chemin ces dernières années et j’espère juste qu’il continuera sur cette trajectoire », a poursuivi Lala. « Raquel n’est qu’un ange sur cette Terre et je pense qu’elle mérite le meilleur. »