Pundit compare Gerrard à Klopp, Guardiola; s’attend au succès d’Aston Villa

L’expert Peter Crouch estime que le nouveau manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, suivra les traces du duo vainqueur de la Premier League, Jurgen Klopp et Pep Guardiola.

Gerrard, 41 ans, a mis fin à son succès avec les Rangers pour remplacer le fan d’enfance Dean Smith à Villa Park. Son mandat est de les éloigner de la zone de relégation et finalement de revenir en Europe.

Beaucoup voient le travail de Villa comme une forme d’audition pour Liverpool, car c’est la première fois que Gerrard gère en Premier League.

Mais l’ancien milieu de terrain tient à souligner que ce n’est pas le cas. Lors de sa première conférence de presse, il a insisté sur le fait que l’accent devrait être mis sur un club aussi grand que Villa.

Gerrard a réussi son premier match depuis son arrivée alors que les Villans battaient Brighton 2-0 à domicile. Les buts tardifs d’Ollie Watkins et de Tyrone Mings les ont vus mettre fin à leur épouvantable séquence de cinq défaites consécutives.

Les fans de Villa espèrent une performance tout aussi inspirante lors de leur prochain match. Ils voyagent à Palais de Cristal le samedi à 15h00.

Écrivant à propos de Gerrard dans sa chronique du Daily Mail, Crouch a déclaré : « Il adore ça, n’est-ce pas ? Regardez-le célébrer ces deux buts lors de son premier jour dans la pirogue d’Aston Villa. Cela ne peut pas être fabriqué. C’est juste en lui. Il vit et respire le travail.

«Ce dévouement devrait lui être très utile pour réussir cette alouette de la Premier League. Et le succès ne surprendrait personne, surtout ceux qui le connaissent.

Crouch estime que la personnalité de la légende de Liverpool est parfaite pour lui permettre de s’épanouir en tant qu’entraîneur-chef. « Le principal avec Stevie est qu’il se soutient et j’aime vraiment regarder ses engagements médiatiques », a-t-il ajouté.

«Sa conférence de presse la semaine dernière a été très révélatrice, s’assurant qu’il a fait savoir que ce travail n’est pas seulement un tremplin vers Anfield.

« J’étais intéressé de voir ce qu’il avait à dire, car Stevie est l’un de ces personnages dont on peut beaucoup tirer parti, et il a dit toutes les bonnes choses. Il est émotif, peut se mettre un peu en colère et cette passion transparaît.

« Tous les meilleurs managers maintenant – Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Thomas Tuchel étant le meilleur trio – sont d’une émotion transparente.

«Ils gèrent chaque minute du match, le vivent du début à la fin, et c’est ce que possède Stevie. C’est dans son sang.

L’homme de la villa a une présence semblable à celle d’un entraîneur – Gerrard

Pendant ce temps, Gerrard a félicité le vétéran Ashley Young pour son impact sur et en dehors du terrain.

Le joueur de 36 ans, qui en est maintenant à son deuxième passage à Villa, a obtenu une passe décisive lors de la victoire sur Brighton. Après le match, Gerrard a déclaré : « Je connais extrêmement bien Ashley et il a été absolument exceptionnel depuis que nous avons franchi la porte. Pas seulement sur le terrain d’entraînement, mais aussi pour son leadership et son élaboration de normes.

«Nous voyons des joueurs comme lui comme une couche externe du personnel, si vous voulez, qui nous aide vraiment lorsque nous devons nous appuyer sur lui.

«Il était prêt et le gros avantage d’Ash est qu’il peut jouer à l’arrière droit, à l’arrière gauche, il peut jouer comme un huit, un 10 ou un large. C’est ce que les bons joueurs vous permettent de faire en tant que manager, vous permettent de jouer de différentes manières.

