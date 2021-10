Pundit conteste le verdict de Souness Kane mais le patron de Tottenham est annoncé

L’ancienne star de Liverpool, Danny Murphy, n’est pas d’accord avec Graeme Souness et pense que le reste des joueurs de Tottenham et le manager doivent aider Harry Kane à surmonter ses difficultés pour s’assurer que l’attaquant anglais retrouve sa meilleure forme.

Kane et ses coéquipiers des Spurs ont été affligés lors d’une défaite 3-0 contre Manchester United samedi. Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Marcus Rashford a marqué les buts alors que United rebondissait après sa raclée à Liverpool. Les habitants du nord de Londres n’ont pas réussi à enregistrer un seul tir cadré et l’atmosphère au sol est devenue toxique.

Le jury est toujours sur le manager Nuno Espirito Santo. Et il a ressenti la colère des fidèles au foyer en remplaçant Lucas Moura avec Steven Bergwijn en seconde période.

Les couteaux sont sortis pour Nuno tandis que les médias ont prévu les joueurs des Spurs. Souness était parmi les voix dissidentes.

L’ancien joueur et manager de Liverpool n’a rien fait dans son évaluation de Kane et de ses coéquipiers.

«Harry a marqué un but cette année et les buts brossent un tableau différent pour vous et votre équipe – il ne marque pas de buts, il ressemble à l’ombre de lui-même. Son est l’ombre de lui-même », a déclaré l’Écossais à Sky Sports.

«Les Spurs ont un long chemin à parcourir avant d’exciter cette foule. Il y a deux ans et demi, ils étaient en finale de Ligue des champions et ils sont passés de ce niveau à ce qu’ils sont maintenant.

« C’est une baisse spectaculaire de la qualité et des performances. Ils ont l’air désolés.

Il a ajouté : « Ils sont édentés. C’est peut-être dur, mais les statistiques vous le disent. Très, très moyen.

Kane a besoin de ressentir l’amour

Kane semblait déterminé à quitter le Tottenham Hotspur Stadium cet été. Ce n’était un secret pour personne que Manchester City voulait l’acheter, mais les finances impliquées ont empêché l’accord de se produire.

Le skipper anglais a marqué six buts dans d’autres compétitions, dont un triplé en Europa Conference League. Murphy a donné son avis sur la situation des Spurs.

Et il estime que le manque de soutien de ses coéquipiers aggrave les problèmes du tueur à gages prolife.

« Pour toute l’expérience d’Harry Kane, il devrait être un robot pour ne pas être affecté par la façon dont les fans de Tottenham se sont retournés contre lui samedi soir », a-t-il écrit dans The Mail. «Il se sentira mal de voir chaque passe mal placée ou échec à contrôler le ballon hué par sa propre foule.

«Et, oui, je ressens de la sympathie pour lui parce que c’est dans des moments comme celui-ci que vous avez besoin de votre manager et de vos coéquipiers pour vous aider à vous en sortir. Pour le moment, ils ne lui apportent aucune aide

« Si j’avais un puanteur pour Liverpool, Michael Owen ou Steven Gerrard supprimeraient normalement la pression en marquant le vainqueur et j’ai été autorisé à surmonter toute perte de forme sans les critiques qui accompagnent la défaite.

« Si Kane ne le fait pas pour les Spurs, personne ne le fera et il est parti avec la canette. »

Nuno doit trouver une solution à Kane

Et l’ancien as de Fulham pense que Nuno doit faire plus pour s’assurer que son talisman revient à son meilleur niveau.

« United était probablement nerveux après avoir perdu 5-0 contre Liverpool. Mais au lieu que Tottenham prenne un départ rapide, ils ont été pragmatiques et lourds et ont permis à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer de grandir dans le jeu, puis de dominer », a-t-il ajouté.

« C’est à un manager de donner à ses meilleurs joueurs la plateforme sur laquelle s’exprimer. Mais que fait Nuno Espirito Santo pour Kane en ce moment ? Pas assez. »

