Pundit continue la guerre des mots avec Leeds avec la revendication de relégation de Raphinha

Leeds United regarderait le baril de la relégation de la Premier League sans l’éclat de Raphinha, selon un expert controversé.

Les Blancs ont été en proie à des blessures au cours d’une saison difficile jusqu’à présent, Marcelo Bielsa. En effet, le match nul 1-1 de dimanche contre Leicester signifie que Leeds n’a que deux courses à trois points à son actif cette saison. Cependant, après une solide performance contre l’équipe de Brendan Rodgers, ils entrent au moins dans la pause internationale avec beaucoup plus d’optimisme.

En effet, Leeds s’est créé une pléthore de chances de remporter le match contre Leicester. À cette fin, les grandes chances laissées par Jack Harrison, Dan James et Rodrigo Moreno signifient que Leeds a dû se contenter d’un seul point.

En fait, nombreux sont ceux qui pensent que l’absence de Bamford a particulièrement touché Leeds. L’attaquant anglais n’a pas joué pour Leeds depuis qu’il s’est blessé à la cheville le 17 septembre.

En son absence, cependant, Leeds peut au moins être redevable à l’éclat de Raphinha. Le Brésilien a marqué cinq buts en Premier League cette saison, son dernier en date du match nul contre les Foxes.

Cela signifie que l’international brésilien a marqué 45,45% des buts de Leeds cette saison. En effet, seul Norwich à Teemu Puki (trois sur cinq) s’est davantage appuyé sur un seul joueur pour marquer ses buts.

Et selon Gabriel Agbonlahor, Leeds serait dans un énorme pétrin sans la forme du Brésilien.

De plus, il a appelé Dan James et Jack Harrison à découvrir leurs touches de but si Leeds veut éviter la relégation.

« Leeds, s’ils n’avaient pas Raphinha, ils seraient dans les deux derniers, à 100% », a déclaré l’expert à Football Insider.

« Ils comptent tellement sur lui. C’est une cible quand il joue, il est sur le point de se blesser à chaque fois qu’il joue.

« Ils doivent être très prudents, Leeds. D’autres joueurs doivent participer, comme Rodrigo, James et Harrison. Même certains des demi-centres et des arrières latéraux doivent intervenir. Vous ne pouvez pas simplement compter sur Raphinha.

Harrison n’a pas encore décollé pour Leeds

Harrison, par exemple, a marqué huit fois lors de sa première saison en Premier League. Cependant, l’ancien homme de Manchester City n’a pas encore décollé cette saison.

En effet, il a raté une chance inouïe contre Leicester de redonner l’avance à Leeds. Cependant, à près de deux mètres, Harrison n’a pas pu ajuster ses pieds à temps et le ballon est passé au-dessus de la barre.

S’adressant à la BBC après le match, Bielsa a déclaré: «Nous avons créé le double du danger qu’eux.

« Nous avons dominé une grande partie du match. Nous avons bien défendu et nous avons bien attaqué. Et même si nous méritions de gagner, nous n’avons pas réussi à l’obtenir.

« Nous avons réussi de bonnes performances contre un bon adversaire.

«Le football a ces moments, il y avait deux jeux identiques. Ils avaient un but exclu de la même manière mais nous n’avons pas pu terminer notre chance [when Jack Harrison missed from close out].

« Offensivement, nous avons dupliqué les adversaires en occasions. Nous leur avons beaucoup enlevé le ballon et nous avons eu une bonne possession. »

LIRE LA SUITE: Bamford propose une description en trois mots de la figure vénérée de Leeds