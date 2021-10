Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Dele Alli doit s’éloigner de Tottenham Hotspur après être tombé en disgrâce sous Nuno Espirito Santo, a déclaré l’ancien ailier de Premier League Trevor Sinclair à talkSPORT (28 octobre, 9h).

Ce n’est pas comme si Nuno n’avait pas essayé.

Après avoir finalement succédé à Jose Mourinho à la suite d’une longue recherche de direction, l’ancien patron des Wolves a insisté sur le fait qu’Alli avait encore un rôle à jouer dans le nord de Londres.

Et le manager était aussi bon que sa parole, commençant l’international anglais dans chacun des six premiers matchs de Tottenham de la nouvelle campagne de championnat.

Mais ensuite est venu cet affichage désastreux de 45 minutes contre Arsenal.

Alli a été transporté à la mi-temps aux Emirats, sorti de sa misère après avoir été emporté par un ouragan féroce des Gunners, et n’a plus été revu depuis.

« J’ai été un grand fan de Dele Alli, a dit Sinclair.

«Je me souviens probablement l’année dernière quand il a dit qu’il abandonnait tous ses accords commerciaux et qu’il voulait se concentrer sur son football, baisser la tête et revenir au Dele que nous aimions tous autrefois et que nous aimions vraiment regarder en tant que footballeur.

« Ce n’est pas tout à fait matérialisé.

« Il a connu plusieurs managers différents à Tottenham maintenant, vous ne pouvez donc pas pointer du doigt et dire: » C’est le manager « . Il y a un dénominateur commun : ce doit être le footballeur.

Dele Alli relancera-t-il un jour sa carrière à Tottenham ?

Selon ., Tottenham est plus ouvert que jamais à laisser Alli quitter le club qu’il a rejoint en tant que jeune de 18 ans au visage frais avec le monde à ses pieds en 2015.

Et Sinclair sait par expérience que, parfois, un changement de décor peut grandement contribuer à insuffler un nouveau souffle à une carrière en perte de vitesse.

«Je me souviens avoir quitté QPR; le club est relégué, vous perdez quelques joueurs. Vous avez besoin de quelqu’un pour vous donner un petit choc, obtenir un nouveau club et vous remettre en route. J’ai traversé Londres jusqu’à West Ham et tout de suite, boum, deux buts (à mes débuts) », a ajouté l’ancien international anglais.

«Je pense qu’il doit bouger.

« Je ne dirais pas qu’il vaudrait beaucoup d’argent. Peut-être une vingtaine de millions de livres sterling parce qu’il ne l’a pas fait depuis si longtemps. Il est juste devenu un peu vicié.

Selon The Times, le président Daniel Levy exigeait 100 millions de livres sterling pour Alli en 2016 ; des honoraires qui auraient fait de lui le footballeur le plus cher de l’histoire de la Premier League.

Sa valeur s’est-elle vraiment dépréciée de 80 % en l’espace de cinq ans ? Est-ce à quel point ce talent potentiellement déterminant pour l’ère est tombé?

