Pundit dit qu’un joueur d’Arsenal a sous-performé cette saison

S’exprimant sur sa chaîne Twitch, Fabrice Muamba a évoqué Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang.

L’ancien homme d’Arsenal était en fait plein d’éloges pour les Gunners après leur récente résurgence, mais il avait quelques os à choisir avec l’équipe.

Un joueur qui n’a pas été trop impressionné par Pierre-Emerick Aubameyang.

Muamba a critiqué le record de buts de l’attaquant gabonais cette saison, déclarant que ses quatre buts en 12 apparitions n’étaient pas tout à fait ce que l’on attend d’un joueur comme Aubameyang.

Qu’est-ce qui a été dit?

Muamba a parlé de certains joueurs d’Arsenal qui, selon lui, devraient marquer plus.

« Mikel Arteta sera content de son équipe, mais vous avez Aubameyang, voici ses statistiques cette saison. Il a disputé 12 matchs, en a commencé 11 et marqué quatre buts, ce qui, pour moi, n’est pas au niveau que l’on attend d’Aubameyang. Martin Odegaard, encore une fois, c’est un autre, 11 matchs, a commencé sept, a marqué un but, il n’y a pas assez de buts, les buts viennent tous des ailiers. Comme je l’ai dit, Mikel Arteta devra souligner l’importance des buts du milieu de terrain et des attaquants », a déclaré Muamba.

Je dois marquer plus

Aussi dur que cela puisse paraître, Muamba a parfaitement compris qu’Aubameyang doit marquer plus de buts.

L’attaquant gabonais est un joueur capable de marquer 30 buts par saison, mais s’il continue à ce rythme actuel, il en marquera 12 ou 13, ce qui, tout simplement, n’est pas suffisant.

Arsenal doit mettre le ballon au fond des filets plus souvent s’il veut vraiment pousser pour une place parmi les quatre premiers.

