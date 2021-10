Pundit exhorte à une approche sensée de Newcastle; fait l’appel de Bruce du champ gauche

L’ancienne star de Liverpool, Danny Murphy, s’est demandé si les nouveaux propriétaires de Newcastle devraient limoger Steve Bruce, car il pense que le manager actuel est l’homme qu’il faut pour les éloigner du danger.

Bruce regarde maintenant par-dessus son épaule après le rachat de 305 millions de livres sterling des Magpies par le PIF d’Arabie saoudite. Les négociations prolongées ont finalement été conclues la semaine dernière pour mettre fin au règne de 14 ans de Mike Ashley. De nombreux joueurs ont déjà été liés avec un déménagement à St James’ Park en janvier ou l’été prochain.

Mais c’est le avenir du boss actuel qui a reçu le plus de pouces de colonne. Bruce en est à sa troisième saison avec la tenue Tyneside.

Il les a guidés vers une 13e place lors de sa première saison en charge et a fait mieux la saison dernière. Mais les fans n’ont jamais été convaincus et veulent un entraîneur plus jeune et plus connu à la barre.

L’ancien manager de Sunderland a déjà déclaré qu’il sentait que ses jours étaient comptés. Et de nombreux noms ont été proposés comme remplaçants possibles.

Antonio Conté et Steven Gerrard seraient à l’étude avec l’ancien chef du Borussia Dortmund, Lucien Favre.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Il semble probable que le tacticien qui a beaucoup voyagé sera largué. Mais Murphy pense qu’une réaction instinctive pourrait être préjudiciable avec le club actuellement 19e au classement et sans victoire.

« Vous devez faire attention à ne pas courir avant de savoir marcher », a-t-il déclaré sur TalkSPORT. « La situation dans laquelle se trouve Newcastle est maintenant précaire.

«Je pense qu’ils ont un manager en charge qui a été là-bas, l’a fait aux échelons inférieurs de la Premier League et a déjà traité ce scénario, même à Newcastle.

« Alors, y a-t-il quelqu’un qui sera mieux équipé pour faire le travail que Steve Bruce ? C’est finalement la question.

Bruce a tout fait avant

Le ciel est désormais la limite pour Newcastle après avoir été considéré comme le «club le plus riche du monde». Il y a des temps passionnants à venir pour les fans du nord-est qui souffrent depuis longtemps.

Cependant, Murphy pense que c’est pour l’avenir et qu’il est important de traiter d’abord le présent.

« D’accord, vous pouvez parler de la satisfaction des fans et des masses, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous faites sortir Bruce et que vous faites venir quelqu’un qui le fera mieux », a-t-il ajouté.

«Je pense qu’ils vont se débarrasser parce que c’est ce que veulent les fans et ils essaient de garder tout le monde heureux.

« Il n’y a pas de candidat évident pour une bataille de relégation. C’est une question différente si vous me demandez s’il y a des managers capables de travailler avec de nouveaux joueurs, de dépenser de l’argent, de concourir – bien sûr qu’il y en a.

«Mais en arrivant en Premier League, si vous n’êtes jamais venu ici auparavant, qui est plus équipé que Bruce? Personne ne me saute dessus.

LIRE LA SUITE: Les propriétaires de Newcastle United ont l’objectif n ° 1 en tête pour le nouveau directeur sportif