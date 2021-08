Pundit exhorte Man Utd à abandonner quatre étoiles « dont ils pourraient se passer »; acheter Kane

Gary Neville a exhorté Manchester United à se débarrasser de quatre joueurs dont ils n’ont plus besoin et à signer Harry Kane avant la fermeture de la fenêtre de transfert d’été.

Les diables Rouges ont déjà fait deux signatures majeures cet été sous la forme de Jadon Sancho et Raphael Varane. Cependant, Kane est toujours sur le marché après que Manchester City n’a jusqu’à présent pas réussi à égaler la valorisation de plus de 150 millions de livres sterling de Tottenham du skipper anglais.

Et avec Kane toujours dans les limbes de son avenir dans le nord de Londres, Neville a appelé la hiérarchie d’Old Trafford à tester la détermination des Spurs avec une méga offre pour le joueur de 28 ans.

L’ancien défenseur de United pense que son ancien club est encore à court dans la course au titre de Premier League sans un attaquant de premier plan.

Il pense que se débarrasser d’Anthony Martial, Jesse Lingard, Daniel James et Juan Mata ouvrirait la voie à l’arrivée de Kane.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les arrivées de Sancho et Varane seraient suffisantes pour que United remporte le titre, Neville a déclaré sur Sky Sports: “Mon intuition est non – ils n’auront pas le même impact sur Manchester United que Van Dijk et Alisson [at Liverpool] pour les amener jusqu’à 90-95 points, ils devront gagner la ligue la ligue. Je pense qu’ils seront encore courts.

« Chelsea, nous avons vu ce qu’ils ont fait avec [Romelu] Lukaku. Nous avons vu que Van Dijk est revenu pour Liverpool, nous savons que Manchester City est là pour [Jack] Grealish et Kane. S’ils obtiennent Kane, je pense qu’il y a un énorme problème pour United.

“J’ai du mal à comprendre pourquoi Manchester United ne fait pas un pas supplémentaire dans cette fenêtre de transfert.

« Les 70 millions de livres sterling de Sancho étaient l’argent de l’année dernière. Et je pense qu’en ce qui concerne Manchester United, ils ont toujours recherché le meilleur joueur de Premier League, le meilleur joueur anglais, le meilleur joueur britannique de l’histoire.

« Pourquoi Martial, James, Lingard… vous parlez de décharger potentiellement beaucoup de salaires là-bas, d’obtenir potentiellement des frais de transfert.

«Pourquoi ne vont-ils pas pour Harry Kane cette semaine?

Kane, la clé des espoirs de titre à United

“Parce que si je pense que Harry Kane est entré à Manchester United, vous pourriez obtenir jusqu’à 90-95 points, sans lui [they won’t].

«Ils vont encore devoir remplacer [Edinson] Cavani et Martial l’été prochain. Martial va pas le faire, Cavani n’a plus qu’un an [on his contract].

«Ils vont devoir acheter un avant-centre à un moment donné. Pourquoi ne pas obtenir l’homme maintenant et donner à Ole cet élan pour atteindre ce 90 points [target]. Je ne pense pas qu’ils puissent le faire avec seulement Sancho et Varane.

« Manchester United perdra Martial et Cavani au cours des 12 prochains mois. Ils n’auront que Mason Greenwood comme avant-centre, [Marcus] Rashford [is best] à gauche.

“Je pense que Manchester United aura besoin d’un avant-centre au cours des 12 prochains mois, le gars est disponible maintenant si vous payez 150 millions de livres sterling.

«Vous avez Martial, James, Mata et Lingard qui, je pense, pour être honnête, nous pourrions nous en passer au club.

“Personnellement, je pense que Kane arrive [to United] serait un différenciateur.

