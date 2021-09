Pundit fait allusion à un accord avec Ronaldo mené par Chelsea; dit que Man Utd manque toujours

in

L’ancien milieu de terrain de Man Utd, Paul Ince, a suggéré que la décision du club de re-signer Cristiano Ronaldo était en partie motivée par une peur de Chelsea.

Ince a joué pour Homme Utd entre 1989-95, remportant 10 distinctions majeures au cours de son passage. Les Red Devils espèrent qu’une période de succès vécue pendant le temps d’Ince au club pourra se répéter avec Ronaldo maintenant de retour à Old Trafford.

Et s’adressant à l’agence de presse PA, Ince pense que la décision de re-signer Ronaldo était en partie motivée par la capture du record du club par Chelsea de Romelu Lukaku.

“Je pense que United avait besoin d’un ascenseur”, a déclaré Ince. « Vous pensiez que si Manchester City obtenait Harry Kane, tout serait fini. Puis (Romelu) Lukaku se rend à Chelsea et vous vous dites « Wow ». United avait certainement besoin d’un avant-centre.

« Puis soudainement, bam, Ronnie est de retour en ville et vient à Old Trafford. C’est super pour les fans de Man Utd, c’est super pour l’équipe. Vous le mettez aux côtés de (Raphael) Varane et ce sont des gagnants en série.

Il a été suggéré que United n’avait agi que parce que Ronaldo semblait se diriger vers son rival City, mais Ince – qui parlait après avoir été intronisé au Temple de la renommée du Musée national du football – était catégorique, il répondait à un besoin majeur de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

“Vous avez besoin de quelqu’un qui va vous marquer 25 à 30 buts par saison”, a-t-il ajouté. “Vous savez que Lukaku va marquer 25 buts par saison à Chelsea.

« (Marcus) Rashford veut jouer devant, mais il vaut mieux qu’il parte de la gauche. (Anthony) Martial n’est définitivement pas un avant-centre. Mason Greenwood est encore un gamin et il joue principalement à droite.

“Edinson Cavani ne jouera pas tous les matchs, vous avez donc besoin d’un attaquant pour vous marquer 25 buts et Ronaldo le fera.

« De ce point de vue, c’est une bonne affaire et commercialement, c’est une affaire encore meilleure avec le merchandising et tout.

«C’est une affaire intelligente de la part des Glazers. Était-ce plus une affaire commerciale qu’une affaire de football ? Qui sait. Mais si Ronaldo revient et remporte le titre, il repartira avec un héritage incroyable.

Mais Ince, qui a remporté deux titres de champion avec United au début des années 1990, ne s’attend pas à ce que Man Utd soit un défi tout de suite cette saison.

“Ils ne peuvent pas continuer à jouer comme ils le font”, a déclaré Ince, qui a décrit les performances récentes contre Southampton et les Wolves comme étant médiocres. “Même avec Ronnie, je pense toujours que United est un peu derrière City et Chelsea, mais ils sont beaucoup plus proches qu’ils ne l’auraient été.

« Le milieu de terrain est une zone qui n’a pas vraiment été touchée. (Jadon) Sancho va être un joueur de haut niveau, mais la priorité aurait sûrement dû être d’avoir un milieu de terrain de premier ordre. Je ne pense pas que nous ayons cela.

« Si vous regardez la colonne vertébrale de l’équipe, vous avez (Harry) Maguire et Varane à l’arrière et Ronaldo et Rashford en haut, ça a l’air fort. Mais dans cette zone médiane, cela semble un peu ouvert.

Pendant ce temps, Man Utd aurait repoussé l’intérêt tardif pour l’attaquant Anthony Martial des géants français du PSG.

Le PSG, par des intermédiaires, se serait renseigné sur un éventuel déménagement du 25 ans après des inquiétudes croissantes quant au fait que Kylian Mbappe pourrait effectuer un transfert important vers le Real Madrid. Martial et Richarlison d’Everton étaient tous deux considérés comme des remplaçants viables pour l’international français.

Selon 90 minutes, l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a déclaré aux Diables rouges qu’un accord pour Martial pourrait être conclu le jour de la date limite.

Le rapport ajoute que si Uni discuté de la possibilité d’un tel accord, Ole Gunnar Solskjaer a clairement indiqué qu’il souhaitait que Martial reste à Old Trafford.

Une source proche de United a déclaré à 90min: «Autoriser Martial à partir n’est pas quelque chose que le manager voulait faire pour le moment. Il est très content de ses options en avant.

