Pundit fait une comparaison déconcertante avec Liverpool alors que l’avertissement de Ronaldo est émis

Cristiano Ronaldo ne devrait pas être un habitué de Manchester United et ne devrait être choisi que pour certains matchs, selon l’ancien milieu de terrain de Liverpool Jason McAteer.

L’ancien homme de la République d’Irlande estime également que la situation de Ronaldo à Old Trafford se compare également à celle de Thiago Alcantara à Liverpool. En effet, McAteer pense, comme le fait Jurgen Klopp avec Thiago, qu’Ole Gunnar Solskjaer ne devrait utiliser Ronaldo que dans certains jeux.

Ronaldo a re-signé pour United cet été en provenance de la Juventus. Malgré un début mouvementé pour l’équipe, le Portugais a pris le dessus en marquant neuf buts en 12 apparitions.

En effet, il se situe confortablement en tête de la liste des meilleurs buteurs de United, avec Mason Greenwood et Bruno Fernandes suivant avec quatre chacun.

Cependant, des questions ont été soulevées sur le fait que l’inclusion de Ronaldo affecte le plan de match de Solskjaer consistant à mettre en œuvre une pression élevée sur le terrain.

Et c’est pour cette raison que McAteer a conseillé à Solskjaer d’envisager d’utiliser uniquement Ronaldo dans certains matchs. Il voit sa situation comme Thiago à Liverpool.

Les matchs de l’Espagnol à Liverpool cette saison ont été limités par des problèmes de forme physique et de blessures. Mais McAteer estime que cette situation convient également aux Reds et à Thiago.

« Fabinho devrait être un partant chaque semaine, pas tellement avec Thiago », a déclaré McAteer à LFC TV.

«Je le vois un peu comme la situation de Ronaldo à Manchester United. Pour moi, c’est un joueur qu’on regarde et qu’on ne choisit que pour certains matchs.

Solskjaer est un homme sous pression à United, ayant supervisé les récentes défaites dommageables contre Manchester City et Liverpool.

En effet, La conférence papier du lundi a nommé l’homme que leur conseil d’administration privilégierait comme remplaçant du Norvégien.

Solskjaer manque de temps, dit Keane

Cependant, la durée de vie de Solskjaer à Old Trafford reste à voir. Un homme qui pense que le temps est maintenant contre lui est Roy Keane.

Son ancien coéquipier de United, s’adressant à Sky Sports, insiste sur le fait que de sérieuses questions sont posées à Solskjaer.

«Man United est dans une mauvaise passe, mais il y a un moyen de s’en sortir. Ole est-il l’homme pour le faire ? D’énormes points d’interrogation », a-t-il déclaré.

« Chaque fois que United joue comme ça, Ole est à blâmer. Chaque fois qu’ils gagnent, Ole est l’homme le plus chanceux de la planète. Mais il doit se regarder dans le miroir et dire que je dois faire mieux.

« Il est arrivé à United à un moment difficile, il dirige l’un des plus grands clubs du monde, mais si vous avez des bluffeurs dans le bus avec vous et que vous dépendez de [Luke] Shaw et [Aaron] Wan-Bissaka, Ole, tu t’en sortiras peut-être mieux.

Il a ajouté : « Le plus gros problème Ole maintenant quand il a amené de gros joueurs qui ont remporté de gros prix et qu’ils regardent maintenant tout d’un coup Ole ou son personnel.

«Vous pensez qu’est-ce que vous apportez à la table et s’il y a un doute qui grandit et cette incertitude, Man United est en grande difficulté.

« [With] ce groupe, il y a juste ce point d’interrogation et s’ils ont un doute à Ole, [he’s in] difficulté. »

