Pundit identifie deux raisons pour lesquelles Arsenal “surprendra” la saison prochaine

Danny Murphy pense que l’Arsenal de Mikel Arteta “surprendra” les gens la saison prochaine.

Arteta n’a pu guider les Gunners qu’à la huitième place la saison dernière lors de sa première saison complète en charge.

C’est la deuxième saison que le club termine à deux places en dehors du top six, bien que des espoirs aient été suscités l’été dernier après avoir guidé les Gunners vers un triomphe en finale de la FA Cup.

Arsenal n’a pas réussi à prendre son élan la saison dernière et a terminé à six points du top six et à 25 points du champion Manchester City.

Cependant, sans le football de la Ligue Europa la saison prochaine, les hommes d’Arteta pourraient en bénéficier.

L’Espagnol cherche également à évoluer astucieusement sur le marché des transferts, Ben White étant considéré comme son prochain objectif.

Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga de Benfica et Anderlecht respectivement ont déjà grossi les rangs aux Emirats. Cela suffit apparemment à faire croire à l’ancienne star de Liverpool et Fulham, Murphy, qu’Arsenal pourrait à nouveau être une force.

« J’ai un sentiment et je ne sais pas d’où il vient » Murphy a déclaré à talkSPORT. “Je pense qu’en l’absence de football européen et il semble qu’ils se lancent sur le marché, je pense qu’Arsenal pourrait en surprendre quelques-uns.

« Bien qu’ils aient un début difficile, je pense que certains de leurs jeunes joueurs – Emile Smith Rowe et Bukayo Saka, par exemple, sont formidables.

“Si [Thomas] Partey reste en forme, nous avons eu un aperçu de ses capacités. Il pourrait reposer sur [Pierre-Emerick Aubameyang], il n’a connu qu’une seule mauvaise saison.

“Je pense qu’Arsenal pourrait surprendre quelques personnes, mais nous nous sommes déjà trompés à leur sujet.”

Tammy Abraham dernière

Pendant ce temps, des rapports affirment qu’Arsenal acceptera les conditions personnelles de Tammy Abraham.

Le joueur de 23 ans semble excédentaire par rapport aux besoins de Chelsea après avoir glissé dans la hiérarchie. Il semblait prêt pour une brillante carrière chez les Blues après sa saison décisive de 2019-2020. Le Londonien a marqué 18 buts en 47 apparitions toutes compétitions confondues.

Sélectionné à six reprises par l’Angleterre, il semblait avoir le monde du football à ses pieds. Pourtant, l’arrivée de Thomas Tuchel dans l’ouest de Londres a tout changé.

Il a été marginalisé par le tacticien allemand et n’a joué que 17 minutes de football sous la direction de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Rien n’indique que quoi que ce soit sera différent dans la campagne à venir et un s’éloigner regarde sur les cartes.

Un certain nombre de clubs ont été liés, avec des admirateurs connus d’Aston Villa et de West Ham. Il est apparu plus tôt ce mois-ci que les Hammers étaient en tête de la file d’attente pour sa signature.

Mais maintenant, les Gunners sont apparus sur la scène et souhaitent acquérir ses services. Abraham gagnerait environ 80 000 £ par semaine à Chelsea, mais demande 125 000 £ aux Londoniens du nord.

Et la tenue Emirates est prête à payer ce montant, selon The Express.

