Pundit nomme un duo de première classe prêt à renvoyer Arsenal en Ligue des champions

Arsenal est plus que capable de se classer parmi les quatre premiers cette saison après que l’expert Martin Keown a souligné Gabriel Martinelli et une autre star capable de les renvoyer en Ligue des champions.

Les Gunners sont revenus dans le top quatre pour la première fois cette saison avec une victoire convaincante 2-0 sur West Ham. Une démonstration exceptionnelle du capitaine suppléant Alexandre Lacazette a donné le ton – vous pouvez voir notre Notes des joueurs de l’Emirates Stadium ici.

En effet, les Gunners étaient une bonne valeur pour la victoire, bien que Mikel Arteta n’était pas entièrement satisfait de la performance.

La préparation du jeu a été entourée par la controverse entourant Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant a été démis de ses fonctions de capitaine du club et des doutes subsistent quant à savoir s’il frappera à nouveau un ballon pour Arsenal.

Interrogé sur sa relation avec l’attaquant, le manager a déclaré : « Nous en reparlerons un autre jour. Aujourd’hui, je veux me concentrer sur le jeu.

Néanmoins, les joueurs d’Arsenal ont fait preuve d’une approche tout à fait professionnelle pour se débarrasser de West Ham.

Les jeunes canons attirant l’attention

En effet, ce sont leurs jeunes canons qui ont ouvert la voie avec des buts de Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe.

Après le match, Keown n’avait que des éloges pour le jeune duo et estime qu’Arsenal a été galvanisé par la situation d’Aubameyang.

« Compte tenu de la toile de fond, le manager retirant le capitaine à Aubameyang, l’équipe a montré que cela ne les affectait pas du tout dans leurs performances », a-t-il déclaré à BT Sport.

« Les jeunes, encore une fois, menaient de l’avant. Martinelli, un joueur que j’adore regarder. Je crois juste en ce qu’il fait. Le rythme pour ce but était exceptionnel.

«Et puis Smith Rowe est à nouveau sorti du banc, je pense que c’est un message. Il dit à Arteta « Je veux commencer, je veux jouer ».

« Donc, il y a une bonne concurrence pour les places. C’est une performance vraiment professionnelle de la part de ces joueurs d’Arsenal. Première classe. »

Martinelli pour des éloges spéciaux

Le retour en forme de Martinelli a été un atout majeur pour Arsenal lors des derniers matches et Keown pense qu’il y a un énorme talent là-bas.

Il a remporté sept duels et complété tous ses dribbles, en plus de son but.

Et son amélioration est une indication de la maturité d’Arsenal parmi ses jeunes stars.

« Nous avons vu sous le capot avec quelques-uns de ces joueurs d’Arsenal, Martinelli en particulier », a ajouté Keown.

«Quand il touche la première fois quand il passe au but, Coufal est à peine sorti du match. Il est vraiment béni [with speed].

« Ce rythme est tout simplement ridicule. Quand vous voyez un joueur aussi rapide, il y a eu quelques moments où il revenait, remportant bien le ballon.

« Donc, vous assemblez les informations et les joueurs les prennent en compte. Vous pouvez les voir se développer et s’épanouir. C’est ce que vous voyez maintenant avec les jeunes joueurs d’Arsenal.

