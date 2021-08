Pundit révèle que la star de Liverpool alimente les inquiétudes concernant Ronaldo à Man Utd

in

Graeme Souness pense que le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United pourrait ne pas être aussi spectaculaire qu’il n’y paraît sur le papier.

Le mercato estival a pris une tournure énorme vendredi après-midi après le retour sensationnel de Ronaldo à Old Trafford. Jeudi, l’ancienne star de la Juventus semblait signer pour Manchester City. Cependant, après les interventions de Bruno Fernandes et Sir Alex Ferguson, Ronaldo choisi United.

Le transfert a encore marqué la fenêtre de cet été comme l’une des plus mémorables de ces derniers temps.

Non seulement Ronaldo a déménagé, mais son collègue icône du football Lionel Messi a déménagé de Barcelone au Paris Saint-Germain. De plus, Kylian Mbappe et Erling Haaland pourraient effectuer des changements tardifs.

Quant à Ronaldo, il ajoute à une forte attaque pour le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer. En effet, il a suivi son compatriote Jadon Sancho à Manchester, avec Mason Greenwood parmi d’autres attaquants.

En parlant peu de temps, United l’a annoncé, cependant, Souness a révélé ses inquiétudes pour le retour de Ronaldo.

Il a déclaré à talkSPORT: “Je ne pense pas qu’il soit en forme [for City]”, a déclaré Souness.

“Si vous pensez à la façon dont il semblait que Sergio Aguero n’était pas vraiment la tasse de thé de Pep Guardiola, car il n’a pas fait le travail derrière le ballon, il n’a pas mis les joueurs sous pression hors de possession – Ronaldo ne va certainement pas le faire donnez-vous cela.

Il a ajouté : « Chaque équipe qui réussit a des joueurs où tout le monde travaille pour récupérer le ballon.

«Les meilleures équipes n’ont pas de passagers et si vous prenez Ronaldo en ce moment, il ne vous laissera pas les grands mètres.

« J’ai un doute là-dessus. La Juventus l’a amené à remporter la Ligue des champions, mais il ne fera pas la différence dans les grands matchs.

La star de Liverpool derrière la peur de Ronaldo

Souness s’est également demandé si Ronaldo lutterait contre la star de Liverpool Virgil van Dijk.

Le Néerlandais est revenu d’une blessure au genou à long terme pour garder deux cages inviolées lors de deux matchs de Premier League cette saison.

“Il marquera des buts, il le fera, car il a un cerveau et il a été très athlétique tout au long de sa carrière”, a déclaré le spécialiste.

«Mais dans les matchs les plus importants contre les meilleurs demi-centres… imaginez-le contre Virgil van Dijk!

“De plus, je pense que l’héritage qu’il a créé à Man United est très important pour lui, et cela passe par la fenêtre du jour au lendemain s’il signe pour Man City.”

gary Neville a également révélé une préoccupation pour l’attaquant, qui a eu 36 ans en février.

