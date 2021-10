Pundit révèle un énorme problème de système Aston Villa qui entrave les étoiles

Jamie Carragher a révélé vendredi soir que la formation d’Aston Villa était un problème et pouvait empêcher les stars d’atteindre leur potentiel.

Villa ont été battus par Arsenal vendredi soir, concédant deux buts dans une première mi-temps au cours de laquelle ils ont joué une formation 3-5-2. L’ancien défenseur de Premier League Jamie Carragher estime que la formation est un obstacle pour l’équipe, a-t-il déclaré sur Sky Sports.

Les Villans ont commencé le match avec Danny Ings et Ollie Watkins comme les deux attaquants. En effet, ils ont souvent utilisé ce système depuis qu’ils chantaient Ings de Southampton en été.

Bien que Carragher pense que cela pourrait gêner le côté.

« Ce que les deux premiers ont fait, c’est faire changer Dean Smith de formation », a-t-il déclaré.

« Pendant si longtemps la saison dernière, c’était en 4-2-3-1, 4-3-3, et maintenant ils sont à trois. C’est un changement complet, c’est ce qui se passe lorsque vous faites appel à un autre attaquant de qualité comme Danny Ings alors que vous avez déjà Watkins.

Watkins a joué seul l’attaquant pendant une grande partie de la saison dernière et a marqué 14 buts en championnat. Il semble maintenant se débattre dans un nouveau système, comme beaucoup de ses adversaires, estime Carragher.

« Maintenant il [Dean Smith] a mentionné les buts qu’ils ont, mais parfois il ne s’agit pas seulement de buts et de la façon dont ils affectent le reste de l’équipe et comment ils s’améliorent par rapport à la saison dernière », a-t-il déclaré.

En effet, à la mi-temps, Villa est passé à une formation en 4-3-3 et a immédiatement semblé plus positif. L’ajout de Leon Bailey à droite et le déplacement de Watkins à gauche ont semblé profiter au camp.

Cela devrait certainement être une considération pour Dean Smith de supprimer les trois derniers et de revenir à son ancienne formation. De plus, les joueurs larges ont créé beaucoup plus lorsqu’ils ont la liberté.

En effet, le seul but des Villans est venu du fait que Bailey coupait de l’aile et nourrissait Jacob Ramsey.

Prédictions pour la Premier League : pas d’accord sur Man Utd contre Liverpool ; plus de derby londonien malheur à Tottenham

Les fans de la villa fulminent face à de mauvaises performances

Les fans de Villa sur Twitter n’ont pas caché qu’ils n’étaient pas satisfaits de la performance de l’équipe.

Matty Cash et Matt Targett ont reçu des critiques, bien que ce soit Ollie Watkins qui en ait fait les frais.

La performance de Watkins n’était pas à la hauteur de son niveau habituel, l’attaquant n’a pas réussi à terminer un seul dribble. De plus, il a été réservé dans les premières étapes, après un défi téméraire sur Gabriel Magalhaes.

« Le collègue de Watkins a chuté massivement et vous enlevez cela de son jeu, vous vous retrouvez avec un joueur nettement moyen », a déclaré un fan, via Football Transfer Tavern.

Bien que l’Anglais cherchera à rebondir contre West Ham le week-end prochain.

Trois clubs en lice pour signer Paul Pogba de Man Utd