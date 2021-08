Pundit ‘s’attend à ce que Liverpool soit occupé’ dans les derniers jours de la fenêtre de transfert

in

L’expert Paul Robinson a exhorté Liverpool à signer des renforts au milieu de terrain avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 31 août.

Les Reds n’ont recruté qu’un seul joueur senior cet été, le défenseur central français Ibrahima Konate arrivant du RB Leipzig pour 36 millions de livres sterling. Un certain nombre de joueurs ont quitté Anfield, dont l’international néerlandais Gini Wijnaldum et la star du Pays de Galles Harry Wilson.

Leur départ le plus récent est Xherdan Shaqiri. Le talentueux ailier s’installe à Lyon dans un accord d’une valeur d’environ 9,5 millions de livres sterling.

Liverpool ont été liés à une multitude de joueurs ces dernières semaines, et Robinson s’attend à ce qu’au moins un transfert soit effectué avant la date limite de mardi.

Il a déclaré à Football Insider: «C’est un gros risque de ne pas remplacer Shaqiri, alors ils ont aussi Origi qui pourrait partir – mais ils ont les trois premiers et Jota.

« Une plus grande préoccupation est le départ de Wijnaldum – il a laissé un énorme trou à Liverpool.

«Pour moi, ils doivent utiliser l’argent des dépenses pour combler le vide que Wijnaldum a laissé.

« On va beaucoup demander à Henderson cette saison.

«Nous savons que les finances sont serrées à Liverpool, nous savons qu’ils ne dépenseront pas beaucoup d’argent sur le marché.

“Mais je m’attends toujours à ce qu’ils soient occupés, avec peut-être un ou deux entrants.

“Un milieu de terrain offensif qui peut aussi jouer au milieu du parc doit être la priorité.”

L’international belge Youri Tielemans est un milieu de terrain sur lequel ils pourraient se tourner. Il était le héros du triomphe de Leicester en FA Cup contre Chelsea la saison dernière, et les Foxes veulent le lier à un nouveau contrat.

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers a déclaré plus tôt jeudi: “J’espère que nous pourrons l’avoir plus longtemps. Jon (Rudkin, directeur du football) rencontre ses représentants.

« C’est un professionnel de haut niveau, un gars formidable et quelqu’un avec qui j’aime travailler. Il est très concentré sur son football et ne se laisse pas distraire du tout. Comme je l’ai déjà dit, je lui donnerai tout pour l’aider à s’améliorer continuellement et il continuera à nous donner tout aussi.

«Pour moi et Youri, cela continue – notre relation. J’espère que nous pourrons résoudre quelque chose à l’avenir.

Tielemans a disputé 111 matches avec Leicester toutes compétitions confondues, marquant 18 buts.

Liverpool signe l’espoir de Newcastle

Liverpool a amélioré la configuration de son académie avec le signature de la starlette de Newcastle Bobby Clark.

Il devient le dernier jeune talent à déménager dans le Merseyside, après Harvey Elliott et Kaide Gordon.

Le joueur était dans les livres à St James’ Park depuis l’âge de 12 ans.

