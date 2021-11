Pundit s’attend à une réponse de Villa alors que l’aura de Gerrard réprime une tendance inquiétante

L’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor insiste sur le fait que les joueurs qui ne font pas leur poids sur le terrain vont connaître un réveil brutal sous la direction du nouveau manager Steven Gerrard.

Gerrard est l’homme vers lequel les patrons de Villa se sont tournés après avoir choisi de se séparer de Dean Smith. Smith a payé le prix d’une forme épouvantable qui a vu cinq défaites consécutives dans l’élite. Les Villans ont commencé leur campagne dans une forme décente, mais étaient 16e au classement avant la pause internationale.

Les West Midlanders étaient tristes lors du dernier match de Smith en charge. Ils ont perdu 1-0 contre Southampton et l’ailier Léon Bailey a été critiqué par des experts pour ne pas être revenu à St Mary’s.

Gerrard était un maître d’œuvre difficile à l’époque où il jouait avec Liverpool et l’Angleterre. Et Agbonlahor est catégorique Bailey et ses coéquipiers ne seront pas épargnés par la tige.

« Si je suis un joueur maintenant à Aston Villa, j’entre et je vois Steven Gerrard dans la salle de réunion, alors je suis en admiration devant lui », a-t-il déclaré à talkSPORT, selon HITC. «Un, de ses jours de jeu. Milieu de terrain emblématique de l’Angleterre et de Liverpool. Je pense juste qu’il va tirer le meilleur parti de ces joueurs. Vous allez travailler plus dur pour Gerrard.

«Il ne va pas laisser Leon Bailey ne pas revenir en arrière comme il l’a fait contre Southampton et s’en tirer. Si vous le faites, alors vous allez venir vous asseoir à côté de moi.

« Je pense qu’il va apporter cette discipline dans l’équipe. »

Gerrard devrait renforcer les rangs de Villa

Villa a fait venir plusieurs nouveaux joueurs avec l’argent qu’ils ont reçu du déménagement de Jack Grealish à Manchester City. Emiliano Buendia, Dany Ings et Bailey étaient trois signatures de gros sous.

Cependant, Gerrard aura ses propres idées et a déjà été lié à quelques joueurs. Sans surprise, les rumeurs selon lesquelles il cherchera à raid ancien club des Rangers font le tour.

Le Daily Record suggère que le milieu de terrain Glen Kamara est sur le radar. Le joueur de 26 ans souhaite un séjour en Premier League.

Il a été un élément clé du succès du Gers sous Gerrard et des retrouvailles pourraient être envisagées. Le deuxième joueur à l’étude est Ryan Kent. L’ancien ailier de Liverpool a fait des pas de géant à Glasgow.

Le joueur de 25 ans, qui a été lié à Leeds United, offrirait à Gerrard une polyvalence dans ses rangs offensifs. Il est capable de jouer à la fois large et central.

