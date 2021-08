Pune : Lancement d’un mouvement dans la ville exigeant un système de santé robuste, loi sur le droit aux soins de santé

Les organisations collectent des informations et compilent des données sur les établissements de santé publics

Un mouvement au niveau de l’État a été lancé par Jan Arogya Abhiyan et Jan Andolananchi Sangharsh Samiti exigeant ensemble le renforcement du système de santé public, la réglementation des hôpitaux privés et la loi sur le droit à la santé.

Les organisations ont déclaré que les objectifs clés de ce mouvement sont de protéger les droits des personnes à la santé dans la situation actuelle avec l’aide d’un meilleur accès aux services de santé et de vaccination. Les efforts seraient également de prévenir ou de minimiser le risque de troisième vague de COVID-19 et de sensibiliser le public au droit aux soins de santé.

Des comités ont été formés par les organisations dans plus de 15 districts et villes pour amplifier le mouvement. Les organisations collectent des informations et compilent des données sur les établissements de santé publique. Ils visitent les hôpitaux, discutent avec le personnel, analysent les lacunes et les domaines des services de santé publique qui nécessitent une attention immédiate. Les organisations élaborent, sur la base des données collectées, des chartes de santé au niveau du district et de la ville et organiseront également Jan Sunwai, des audiences publiques, à divers endroits pour aider à faire passer le mot, lisez la déclaration.

