Pune: les infections à Covid-19 chez les enfants connaissent une légère augmentation au cours de la première semaine de juillet

Pune assiste à une légère augmentation du nombre d’infections à Covid-19 chez les enfants au cours de la première semaine de juillet, envoyant des avertissements concernant la 3e vague de Covid. La ville du Maharashtra connaît également une légère augmentation du nombre d’infections chez les enfants au cours de la première semaine de juillet.

Selon les données du conseil municipal de Pune, 268 infections ont été enregistrées chez les enfants sur un total de 2 065 cas de Covid-19 enregistrés au cours de la première semaine de juillet. De plus, quatre décès sur 40 dus à des complications liées au Covid étaient ceux d’enfants pour la même période.

Les enfants représentaient 9,77 % du taux global de positivité à Covid-19 entre le 1er mars et le 30 juin, mais le nombre a maintenant légèrement augmenté pour atteindre 9,8 % le 7 juillet avec 27 211 cas. Les cas actifs chez les enfants sont passés de 324 fin juin à 356 le 7 juillet. Le nombre total de cas actifs au cours de la même période est passé de 2 871 le 30 juin à 2 557 le 7 juillet.

Au cours des quatre derniers mois, se terminant le 30 juin, 21 enfants sont décédés des complications de Covid-19 à Pune et le taux de mortalité s’élève désormais à 0,09 % au 7 juillet. Il y a actuellement 356 cas actifs parmi les enfants dont 57 ont été hospitalisés avec l’oxygène et les autres étaient uniquement en soins hospitaliers. Aucun des enfants n’a eu besoin de soins intensifs comme une unité de soins intensifs ou un ventilateur.

Pour faire face à la troisième vague de Covid imminente, les autorités municipales ont déjà prévu 3 429 lits dont 1 719 lits pour les hôpitaux et 1 710 lits sont délimités pour le traitement des enfants.

Dans l’installation gouvernementale de traitement Covid pour les enfants, il y aura 320 lits à oxygène, 1 300 lits sans oxygène, 30 ventilateurs, 60 lits de soins intensifs. Dans les hôpitaux privés, il y aura 1 083 lits à oxygène, 242 lits de soins intensifs et 143 lits de ventilation, et les autres lits sans oxygène.

