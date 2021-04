Pune Lockdown: les centres commerciaux, les lieux religieux, les bars et les restaurants resteront fermés pendant une semaine

Tous les événements politiques, sociaux et culturels seront totalement interdits dans la ville pendant les sept prochains jours. (Fichier photo)

Dernières nouvelles de Pune Lockdown, Nouvelles du couvre-feu de nuit de Pune: Au milieu de l’augmentation continue du nombre de cas de COVID-19 à Pune, les autorités ont décidé d’imposer un couvre-feu nocturne de 12 heures dans la ville à partir de demain. La décision a été prise lors d’une réunion présidée par le vice-ministre en chef du Maharashtra Ajit Pawar pour examiner la situation du Covid-19 dans la ville. Le commissaire divisionnaire de Pune, Saurabh Rao, a déclaré que le couvre-feu de nuit commencera à partir du 3 avril et sera effectif de 18 heures à 6 heures du matin.

De plus, l’administration a décidé de fermer tous les lieux religieux, restaurants, bars, centres commerciaux pour les sept prochains jours.

«Les bars, hôtels, restaurants resteront fermés pendant 7 jours, seule la livraison à domicile sera autorisée. Aucune fonction publique, à l’exception des funérailles et des mariages, ne sera autorisée; max 20 personnes pour les funérailles et 50 pour les mariages. L’ordre doit entrer en vigueur à partir de demain », a déclaré le commissaire divisionnaire cité par l’ANI. Rao a déclaré que la future ligne de conduite serait décidée après avoir examiné la situation vendredi.

Il convient de noter qu’un couvre-feu nocturne à l’échelle de l’État est déjà en place de 20 h 00 à 7 h 00, ainsi que d’autres mesures strictes pour freiner la récente flambée des cas de COVID-19 dans le Maharashtra.

« Il s’agit d’une décision collective et elle a été prise en gardant à l’esprit l’objectif de causer un minimum de tracas aux citoyens, mais en même temps nous aidera dans une certaine mesure à contrôler la propagation du COVID-19 », a déclaré Rao. L’Indian Express.

Tous les événements politiques, sociaux et culturels seront totalement interdits dans la ville pendant les sept prochains jours. Cependant, l’administration a autorisé les mariages et les derniers rites avec un cavalier.

« Pour les mariages, pas plus de 50 personnes sont autorisées et pour les derniers rites, la limite sera de 20 personnes », a déclaré Rao.

Pendant ce temps, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, doit présider une réunion de haut niveau pour examiner la situation du COVID-19 dans l’État. Il s’adressera également à la population de l’État à 20h30.

