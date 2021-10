Puneet Dhiman de Google rejoint Bella Vita Organic en tant que directeur, marketing et croissance

Avec plus de 11 ans d’expérience dans le domaine du marketing, de la croissance et de la stratégie, il se spécialise dans la création d’identités numériques pour les marques de commerce électronique.

Marque de beauté et de soins de la peau, Bella Vita Organic a nommé Puneet Dhiman directeur – marketing et croissance. Avant Bella Vita Organic, il travaillait avec Google US. « Il a rejoint Bella Vita Organic pour nourrir son amour pour l’entrepreneuriat, ce qui l’a ramené en Inde », a déclaré la société dans un communiqué. Chez Bella Vita Organic, les principales responsabilités de Dhiman consistent à diriger les efforts de marketing et la croissance des revenus en élaborant des stratégies, en planifiant et en exécutant différentes initiatives de marketing.

Avec plus de 11 ans d’expérience dans le domaine du marketing, de la croissance et de la stratégie, il se spécialise dans la création d’identités numériques pour les marques de commerce électronique. Il a assumé plusieurs rôles et responsabilités de direction dans de nombreuses entreprises telles que Jabong, FashionAndYou et Directi dans les secteurs B2B, B2C et C2C. Il est extrêmement passionné par le travail dans les start-ups, la constitution d’équipes cohésives à partir de zéro et la croissance des marques vers de nouveaux sommets.

« Outre le dévouement et l’éthique de travail extraordinaires de Puneet, il est un mélange parfait de compétences diverses et d’une approche marketing axée sur les données qui aidera notre marque à atteindre de nouveaux sommets. J’aime le fait qu’il partage la même vision que nous, réaliser une croissance exponentielle tout en maintenant la rentabilité », a déclaré Aakash Anand, fondateur et PDG de Bella Vita Organic.

« Tout ce que j’ai appris grâce aux données au cours des 11 dernières années est resté avec moi, ce que j’ai nourri comme mon approche envers tous les genres de marketing. En travaillant avec Bella Vita Organic, ma vision principale est de créer une marque qui reste fidèle à ses valeurs et devienne la marque incontournable pour tout ce qui est naturel. Et grâce aux efforts collectifs de nos incroyables membres de l’équipe, je suis convaincu que nous aurons bientôt une reconnaissance mondiale », a déclaré Dhiman.

