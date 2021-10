Puneeth Rajkumar décède à 46 ans : du PM Modi aux CM, les dirigeants politiques rendent hommage à l’acteur de Kannada

Présentateur de télévision populaire, Puneet, qui a commencé sa carrière en tant qu’enfant artiste, fait également partie des acteurs les mieux payés de l’industrie cinématographique Kannada.

La star de cinéma Kannada et animatrice de télévision célèbre Puneeth Rajkumar est décédée aujourd’hui des suites d’une crise cardiaque massive. Il avait 46 ans. Puneeth a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être plaint de douleurs à la poitrine après une séance d’entraînement de deux heures dans le gymnase. Du Premier ministre Narendra Modi aux ministres en chef et autres dirigeants politiques ont rendu hommage à l’acteur. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les générations à venir se souviendront de lui avec émotion pour ses œuvres et sa merveilleuse personnalité.

« Un cruel coup du sort nous a arraché un acteur prolifique et talentueux, Puneeth Rajkumar. Ce n’était pas l’âge pour partir. Les générations à venir se souviendront de lui avec émotion pour ses œuvres et sa merveilleuse personnalité. Condoléances à sa famille et à ses admirateurs. Om Shanti », a déclaré Modi.

Un cruel coup du sort nous a arraché un acteur prolifique et talentueux, Puneeth Rajkumar. Ce n’était pas l’âge pour partir. Les générations à venir se souviendront de lui avec émotion pour ses œuvres et sa merveilleuse personnalité. Condoléances à sa famille et à ses admirateurs. Om Shanti. pic.twitter.com/ofcNpnMmW3 – Narendra Modi (@narendramodi) 29 octobre 2021

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj S Bommai, l’a qualifié de perte personnelle énorme. « Choqué et profondément attristé car la superstar la plus aimée du Karnataka, Puneet Rajkumar, n’est plus avec nous. Une perte personnelle énorme et difficile à accepter. Prier le tout-puissant donne à la famille Rajkumar et aux fans la force de supporter cette perte », a déclaré Bommai.

Choqué et profondément attristé car la superstar la plus aimée du Karnataka #PuneetRajkumar n’est plus avec nous.

Une perte personnelle énorme et difficile à accepter.

Prier le tout-puissant donne à la famille Rajkumar et aux fans la force de supporter cette perte.#OmShanti pic.twitter.com/QpF63vKvIO – Basavaraj S Bommai (@BSBommai) 29 octobre 2021

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a déclaré qu’il était profondément choqué et consterné d’apprendre la disparition soudaine de Puneeth Rajkumar. « Profondément choqué et consterné d’apprendre la disparition soudaine de Power Star Puneeth Rajkumar, qui est également le fils de la légendaire star de Kannada Rajkumar avargal. Nos deux familles partagent un lien cordial depuis de nombreuses décennies. C’est donc une perte personnelle pour moi. Il est resté un être humain humble malgré sa célébrité. L’acte aimable de Puneeth de visiter notre résidence de Gopalapuram pour offrir les condoléances de sa famille pour la mort de Thalaivar Kalaignar persiste toujours dans mon cœur. L’industrie cinématographique de Kannada a perdu l’une de ses plus grandes icônes contemporaines. J’offre mes sincères condoléances à la famille de Puneeth et au peuple du Karnataka qui pleurent cette perte irréparable », a déclaré Staline.

Profondément choqué et consterné d’apprendre la disparition soudaine de Power Star Puneeth Rajkumar, qui est également le fils de la légendaire star de Kannada Rajkumar avargal. Nos deux familles partagent un lien cordial depuis de nombreuses décennies. C’est donc une perte personnelle pour moi. pic.twitter.com/AFXqF34L6z – MKStalin (@mkstalin) 29 octobre 2021

L’ancien CM N Chandrababu Naidu de l’Andhra Pradesh a déclaré que la disparition prématurée de Puneeth est une énorme perte pour l’industrie cinématographique de Kannada. « Choqué d’apprendre le décès de Puneeth Rajkumar. Sa disparition prématurée est une énorme perte pour l’industrie cinématographique de Kannada. J’offre mes sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans », a déclaré Naidu.

Choqué d’apprendre le décès de Puneeth Rajkumar. Sa disparition prématurée est une énorme perte pour l’industrie cinématographique de Kannada. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. pic.twitter.com/drL4BOMLR4 – N Chandrababu Naidu (@ncbn) 29 octobre 2021

Kamal Haasan a déclaré : « La disparition de mon cher jeune frère Puneeth Rajkumar était des plus inattendues. Nous nous aimions beaucoup l’un l’autre. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses fans du Karnataka. »

La disparition de mon cher jeune frère Puneeth Rajkumar était des plus inattendues. Nous nous aimions beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses fans du Karnataka.(1/2)#PuneethRajkumar – Kamal Haasan (@ikamalhaasan) 29 octobre 2021

Rahul Gandhi a déclaré: «Mes sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de l’acteur Kannada Puneeth Rajkumar. Parti trop tôt. »

Mes sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de l’acteur Kannada Puneeth Rajkumar. Parti trop tôt. – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 29 octobre 2021

