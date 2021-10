En route pour Agra pour rencontrer la famille d’une personne décédée en garde à vue, Priyanka Gandhi a fait une pause pendant un certain temps alors qu’elle prenait des selfies avec un groupe de femmes policières.

La dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a déclaré mercredi que le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, était tellement contrarié par les policières qui ont posé des selfies avec elle qu’il envisageait de prendre des mesures contre elles, ajoutant que le CM pouvait la punir à la place des femmes flics.

« J’entends dire que Yogi ji est tellement blessé par cette photo qu’il veut prendre des mesures contre ces policières. Si c’est un crime de prendre des photos avec moi, alors je devrais être puni pour cela. Il ne convient pas au gouvernement de gâcher la carrière de ces policières travailleuses et loyales », a-t-elle tweeté en hindi.

रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने व्यथित हो गए कि इन महिला पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करना चाहते साथ तस्वीर लेना गुनाह है तो भी मुझे मिले, इन कर्मठ और निष्ठावान पुलिसकर्मियों का कैरियर ख़राब को शोभा नहीं pic.twitter.com/6wiGunRFEe – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 20 octobre 2021

En route pour Agra pour rencontrer la famille d’une personne décédée en garde à vue, Gandhi a fait une pause pendant un certain temps alors qu’elle prenait des selfies avec un groupe de femmes policières. Elle a été arrêtée à Lucknow par la police de l’Uttar Pradesh pour se rendre à Agra, mais a ensuite été autorisée à continuer.

Arun, qui était accusé d’avoir volé 25 lakh Rs au poste de police de Jagdishpura à Agra, est décédé en garde à vue après que sa santé se soit détériorée lors de l’interrogatoire. Gandhi a rencontré la famille d’Arun mercredi soir et a déclaré que la situation de l’ordre public dans l’Uttar Pradesh était « effrayante ».

Elle a affirmé que pendant quatre jours, des membres de sa famille ont été détenus au poste de police. « Aucun membre de la famille n’était présent lors de l’autopsie d’Arun et ils n’ont pas encore vu le rapport », a déclaré le secrétaire général du Congrès.

La police a déclaré que le secrétaire général du Congrès avait été arrêté car le magistrat du district d’Agra avait demandé à n’autoriser aucune personnalité politique à s’y rendre après la mort de l’homme.

Une confrontation similaire s’était produite au début du mois lorsque la police de l’Uttar Pradesh avait empêché le chef du Congrès de rendre visite aux familles des agriculteurs tués à Lakhimpur Kheri. Elle a été placée en détention préventive pendant plus de 48 heures avant d’être autorisée à rendre visite aux familles avec Rahul Gandhi et d’autres dirigeants du Congrès.

Lorsque Priyanka Gandhi a vu le message du magistrat du district d’Agra, elle a dit au personnel de police : « Ai-je besoin de la permission de quelqu’un chaque fois que je quitte Lucknow ? Y a-t-il un problème? Pourquoi ne suis-je pas autorisé à aller à Agra ? Y a-t-il un problème d’ordre public ? Priyanka Gandhi a demandé aux policiers qui ont arrêté sa cavalcade.

« Quelqu’un est décédé, comment cela peut-il être un problème d’ordre public ? Demandez au DM en l’appelant. C’est trop que je ne puisse sortir nulle part et que je doive rester confinée dans une maison d’hôtes à Lucknow », a-t-elle déclaré aux policiers.

Les membres du Congrès qui étaient arrivés sur place en grand nombre ont lancé des slogans contre le gouvernement de l’Uttar Pradesh après que Priyanka Gandhi n’a pas été autorisée à se rendre à Agra.

