Punition d’Aaron Rodgers COVID-19: la NFL a infligé une amende aux Packers et à leur QB, et c’est une blague

La NFL a annoncé les amendes qu’Aaron Rodgers, Allen Lazard et les Packers de Green Bay recevraient pour leur rôle dans la violation des protocoles Covid de la ligue, et sans surprise, tout est exceptionnellement faible. Dans un autre cas de double standard en matière d’application des règles, la ligue aurait tout aussi bien pu lâcher les parties sans pénalité.

Rodgers et Lazard recevront chacun une amende de 14 650 $, les Packers recevront une amende de 300 000 $ pour avoir permis à la paire de violer les protocoles. Rodgers n’a pas porté de masque lors des conférences de presse toute la saison, malgré les règles obligeant les joueurs non vaccinés à être masqués. De plus, Rodgers et Lazard se sont avérés enfreindre régulièrement les protocoles de la ligue pour les joueurs non vaccinés à l’intérieur des locaux des Packers, et l’équipe n’a pas signalé qu’ils avaient assisté à une fête d’Halloween.

Pour Rodgers, l’amende de 14 650 $ représente 0,0006 % de ses revenus de 2021. Pour mettre les choses en contexte, quelqu’un qui gagne 45 000 $ par an s’est vu imposer une amende de 27 $.

L’amende édentée et inefficace fait en sorte que personne ne devrait vraiment se soucier de violer les règles de la ligue sur Covid. La seule chose à laquelle les équipes prêtent réellement attention est la perte de choix de repêchage, quelque chose que les Saints leur sont arrivés lorsqu’ils ont violé les protocoles de Covid l’année dernière.

Dans le cas des Saints, l’équipe a tenu une réunion où les joueurs ne portaient pas de masques et a célébré une victoire lors de la semaine 9 où les joueurs ne portaient pas de masques. L’équipe a été condamnée à une amende, a tenu plusieurs réunions sans masque et a organisé une célébration dans les vestiaires où les joueurs ne portaient pas de masque. Ils ont été condamnés à une amende de 500 000 $ et ont inscrit un choix au repêchage de septième ronde. C’était pour deux incidents.

En comparaison, les Packers ont autorisé Rodgers, Lazard et d’autres joueurs non vaccinés à enfreindre les règles de la ligue pendant trois mois, et à ne pas signaler la fête d’Halloween. Ils ont reçu moins d’amende et n’ont pas perdu un choix de repêchage.

Quant au raisonnement de la ligue : ils auraient « pris en considération la coopération des Packers », ce qui est assez hilarant, vous pouvez faire un pied de nez à la ligue, puis être gentil après vous être fait prendre et tout à coup, on vous pardonne beaucoup.

C’est toujours agréable d’avoir un traitement préférentiel.