Punjab CM Amarinder Singh rencontre un panel de trois membres du Congrès au milieu d’une rupture avec Navjot Singh Sidhu

in

La réunion intervient à la suite de Navjot Singh Sidhu critiquant ouvertement le ministre en chef sur une série de questions, y compris sa non-intronisation au cabinet.

Le ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, a rencontré aujourd’hui un panel de trois membres de l’AICC formé par le haut commandement du Congrès pour résoudre la dissidence exprimée par les dirigeants des États parties. Selon les rapports, le comité a demandé au capitaine Amarinder Singh d’accélérer le travail pour résoudre les griefs soulevés par les députés dissidents. Le panel a estimé qu’il est important de garder les députés satisfaits et unis avant les élections. CM Singh a eu des entretiens avec les chefs de parti qui ont exprimé leur dissidence contre lui. La réunion intervient à la suite de Navjot Singh Sidhu critiquant ouvertement le ministre en chef sur une série de questions, y compris sa non-intronisation au cabinet. Sidhu a déclaré hier que l’espace politique au Pendjab a été capturé par deux familles, pointant vers CM Amarinder Singh et la famille Badal.

Le commentaire ne va pas bien avec le Congrès et le comité a exprimé son mécontentement face aux remarques lors de la réunion avec Singh. Le comité aurait également déclaré que Rahul Gandhi est également d’avis que Sidhu n’aurait pas dû faire une telle déclaration publique. Sidhu a déclaré qu’il n’était pas une pièce maîtresse à utiliser uniquement pendant les élections.

Le panel est dirigé par LoP Mallikarjun Kharge.

Alors que CM Singh n’a pas interagi avec les médias à Delhi, Kharge a déclaré que le Congrès combattrait ensemble les élections du Pendjab. Il a dit que le haut commandement essaie également de résoudre tous les problèmes et griefs.

D’autre part, le député du Pendjab Congress Pargat Singh, qui a fait à plusieurs reprises des déclarations contre CM Amarinder Singh dans le passé, a rencontré aujourd’hui Rahul Gandhi à New Delhi. « J’ai répété les problèmes que j’ai soulevés plus tôt. Ces problèmes doivent être résolus. S’ils sont adressés par le capitaine Amarinder, je n’ai aucun problème », a-t-il déclaré après avoir rencontré Rahul Gandhi.

Les réunions politiquement chargées sont une tentative du Congrès d’unir les dirigeants avant les élections législatives de l’année prochaine, où le parti sera confronté à deux défis – l’un de l’AAP et l’autre du SAD-BSP combinés.

Rahul Gandhi a également rencontré hier des dirigeants du Pendjab, dont le député d’Amritsar Gurjit Singh Aujla et le député Fatehgarh Sahib Kuljit Singh Nagra.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.