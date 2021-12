Punjab CM lance un programme d’exonération de prêt pour SC, classes en arrière

Le Pendjab CM Channi a lancé samedi un programme d’exonération de prêt en vertu duquel un montant pouvant aller jusqu’à Rs 50 000 emprunté à l’ab Scheduled Castes and Backward Classes Land Development Finance Corporation sera annulé.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a lancé samedi un programme d’exonération de prêt en vertu duquel un montant allant jusqu’à 50 000 roupies emprunté à l’ab Scheduled Castes and Backward Classes Land Development Finance Corporation sera annulé. Les certificats d’exonération de prêt seront distribués dans tout l’État à tous les bénéficiaires lors des fonctions spéciales par les ministres et les députés, a déclaré Channi.

Au cours de la première étape aujourd’hui, les certificats d’exemption de prêt de 41,48 crores de Rs des castes prévues et de 20,98 crores de Rs des classes arriérées sont remis », a déclaré Channi dans son discours à un rassemblement ici. Un communiqué officiel citant Channi a déclaré que la Société de financement du développement des terres des castes répertoriées et des classes arriérées du Pendjab accorde des prêts aux personnes nécessiteuses afin d’élever leur niveau économique.

La société accorde des prêts à des taux d’intérêt avantageux aux personnes appartenant à la catégorie des castes répertoriées, aux classes arriérées, aux sections économiquement plus faibles et à d’autres pour la création d’entreprises de travail indépendant.

