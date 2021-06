Punjab National Bank, SBI Life parmi les principaux achats de fonds communs de placement en mai ; voici ce que les AMC ont acheté, vendu

Les fonds communs de placement ont accru leur exposition aux banques PSU à un sommet de 15 mois en mai. (Photo : REUTERS)

La Punjab National Bank, SBI Life Insurance Company et Indus Towers ont été les trois principaux achats de grandes capitalisations par les fonds communs de placement au mois de mai, selon les données fournies par ICICI Direct. Pendant ce temps, Hindustan Zinc, Britannia Industries et Colgate Palmolive étaient les actions à grande capitalisation les plus vendues au cours du mois précédent. L’industrie des fonds communs de placement a enregistré des entrées nettes de 10 500 crores de roupies en mai – le plus haut depuis mars 2020 – alors que les marchés boursiers reprenaient leur rallye et se rapprochaient des plus hauts historiques. Les actifs sous gestion des fonds d’actions nationaux ont augmenté de 7,7% sur le mois pour atteindre 11,1 lakh crore au cours du mois.

Actions les plus achetées

La Punjab National Bank a été l’action à grande capitalisation la plus achetée par les fonds communs de placement en mai. Le nombre d’actions du prêteur détenues par des fonds communs de placement a augmenté de 88 % entre avril et mai. Cela a été suivi d’une augmentation de 40 % des actions de SBI Life Insurance et d’une augmentation de 21 % des Indus Towers.

Parmi les actions à moyenne capitalisation, Zee Entertainment Enterprises a été la plus achetée, AMC ayant augmenté sa participation dans l’entreprise de 60%. Zee a été suivi par Jubilant Pharmova et Godrej Industries. Pendant ce temps, TCNS Clothing Co, TV18 Broadcast et Magma Fincorp ont été les principaux achats de petites capitalisations.

Actions les plus vendues

Les maisons de fonds ont vendu les actions d’Hindustan Zinc pour réduire leur participation dans la société de 20,5%. Le nombre d’actions Britannia Industries détenues par des fonds communs de placement a diminué de 12% en mai et celui de Colgate Palmolive a baissé de 11,8%. Parmi les actions à moyenne capitalisation, GMR Infrastructure, IIFL Wealth Management et JSW Energy ont été les principales actions vendues au cours du mois précédent.

Allocation sectorielle

Les fonds communs de placement ont accru leur exposition aux banques PSU à un sommet de 15 mois en mai. Le poids des PSU Banks a atteint 3,4%, soit une augmentation de 30 points de base par rapport au mois précédent et une augmentation de 120 points de base par rapport à l’année précédente. “En conséquence, le secteur – qui était en treizième position il y a un an – est passé à la neuvième position dans l’allocation des fonds communs de placement”, a déclaré la société de courtage Motilal Oswal dans un rapport.

Les autres secteurs dans lesquels les gestionnaires de fonds ont augmenté leur pondération sont le pétrole et le gaz, l’automobile, les biens d’équipement, les assurances et les banques privées. Pendant ce temps, les soins de santé, les métaux, la consommation, la technologie, les télécommunications, les produits chimiques, les biens de consommation durables et le secteur du ciment ont enregistré une baisse de leur pondération d’un mois à l’autre. A fin mai, les Banques Privées continuent de dominer les allocations sectorielles avec 18% de pondération, suivies par la Technologie avec 11% de pondération, la Santé avec 7,6%, les NBFC avec 7,4% et le Pétrole et gaz avec 7,1% de pondération.

Les meilleurs achats de SBI AMC

-Le nombre d’actions détenues par Tata Power Company a augmenté de 702%

-Ashok Leyland nombre d’actions détenues a augmenté de 686%

-Le nombre d’actions détenues par Container Corporation Of India a augmenté de 590%

Fonds commun de placement HDFC

-Le nombre d’actions détenues par Zee Entertainment Enterprises a augmenté de 159%

-Le nombre d’actions détenues par Tata Power Company a augmenté de 81%

-Bajaj Auto nombre d’actions détenues augmenté de 60%

AMC prudentielle ICICI

-Le nombre d’actions détenues par Coromandel International a augmenté de 882%

-Le nombre d’actions détenues par Hero MotoCorp a augmenté de 405%

-Le nombre d’actions détenues par la Banque nationale du Pendjab a augmenté de 224%

Aditya Birla Sunlife

-VIP Industries nombre d’actions détenues a augmenté de 595%

-Vedanta nombre d’actions détenues a augmenté de 334%

-Le nombre d’actions détenues par les Laboratoires Alkem a augmenté de 216%

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.