Punjab & Sind Bank de retour dans le noir sur la hausse des autres revenus et la baisse des provisions

Le prêteur du secteur public Punjab & Sind Bank a annoncé jeudi un bénéfice net de Rs 174 crore pour le trimestre clos en juin 2021 (T1FY22). Il avait incuured une perte de Rs 117 crore en Q1FY21. Le prêteur était de retour dans le noir en raison d’une augmentation des autres revenus et d’un provisionnement réduit. Les provisions totales ont baissé de 31% en glissement annuel (en glissement annuel) à Rs 237 crore, contre Rs 343 crore au trimestre correspondant de l’année dernière (T1FY21). Les autres revenus du prêteur ont augmenté de 127% en glissement annuel pour atteindre Rs 349 crore.

S Krishnan, directeur général et PDG de la banque, a déclaré que le prêteur a montré des performances robustes et résilientes dans presque tous les paramètres commerciaux, malgré la pandémie. Il a ajouté que la banque a continué à se concentrer particulièrement sur la récupération du NPA et, ainsi, a récupéré 858 crore de Rs, y compris la récupération de 124 crore de Rs dans des comptes techniquement radiés (DEUX).

La qualité des actifs du prêteur s’est améliorée au cours du trimestre de juin. Le ratio d’actifs non productifs bruts (APM) du prêteur s’est amélioré de 43 points de base (pb) à 13,33 %, par rapport aux APM bruts de 13,76 % au trimestre précédent. De même, le ratio des NPA nets s’est également amélioré de 43 points de base à 3,61 % contre 4,04 % au trimestre de mars.

Le ratio de couverture des provisions (PCR) s’est encore renforcé à 84,22 %, contre 69,2 % en juin 2020. La banque a réussi à réduire le coefficient d’exploitation à 55,73 % au cours du trimestre de juin, contre 67,33 % au premier trimestre de l’exercice 21.

Alors que les avances du prêteur ont augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 67 933 crores de Rs, les dépôts ont augmenté de 16 % en glissement annuel pour atteindre 98 478 crores de Rs. Les dépôts des comptes courants et des comptes d’épargne (CASA) ont augmenté de 14,29% en glissement annuel pour atteindre 30 832 crore de Rs.

Le ratio d’adéquation des fonds propres du prêteur est resté à 17,62 % à la fin du trimestre de juin, contre une exigence réglementaire de 10,875 %.

