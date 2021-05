Punjab & Sind Bank renoue avec les bénéfices après 8 trimestres de pertes

Le NPA net a presque diminué de moitié à 4,04%, contre 8,03% un an plus tôt. (Image de fichier)

Après huit trimestres de pertes, la Punjab & Sind Bank, dirigée par l’État, a franchi le cap entre janvier et mars avec un bénéfice net de 161 crore de roupies, aidé par une saine reprise. Le prêteur avait enregistré une perte nette de Rs 236 crore dans le même trimestre de FY20.

Pour l’année complète (FY21), la banque a subi une perte nette de Rs 2.733 cr, contre celle de Rs 991 cr en FY20 (période pré-pandémique). Les actifs non performants bruts de la banque sont passés à 13,76% de ses avances au 31 mars 2021, contre 14,18% il y a un an.

Le NPA net a presque diminué de moitié à 4,04%, contre 8,03% un an plus tôt.

Cependant, séquentiellement, alors que les GNPA ont augmenté de 13,14% en décembre 2020, le NPA net est également passé de 2,84%. Mais la hausse des créances douteuses brutes était la conséquence de l’annulation récente par la Cour suprême d’une ordonnance antérieure qui avait ordonné aux prêteurs de ne pas classer un compte (jusqu’à nouvel ordre) comme NPA si ce n’était pas le cas avant le 31 août 2020. Les APM des mois précédents devaient être déclarés dans le cadre des états financiers du trimestre de mars.

Ayant provisionné 83% de ses créances douteuses, la banque s’attend désormais à enregistrer des bénéfices à chaque trimestre de cet exercice, a déclaré le directeur général et directeur général S Krishnan, indiquant que le pire est passé pour la banque. Son ratio de couverture des provisions (RAP) s’est considérablement amélioré au cours de l’année écoulée, passant d’environ 67% en mars 2020.

Le ratio capital-risque (pondéré) des actifs a également grimpé à 17,06% en mars 2021, contre 12,76% un an plus tôt, grâce à l’injection du gouvernement de 5500 crores roupies. Le niveau CASA (compte courant, compte d’épargne), qui reflète la capacité de la banque à réunir des fonds à faible coût, a bondi de près de 19% par rapport à l’année précédente. Cependant, la marge nette d’intérêts a chuté à 1,7% au cours du trimestre de mars, contre 1,87% un an auparavant.

Krishnan a déclaré que le coût de la renonciation aux intérêts composés pour tous les emprunteurs qui ont profité d’un moratoire sur les prêts à la suite de la pandémie (en phase avec une récente directive de la Cour suprême) pourrait être d’environ 30 crore de roupies pour sa banque. Lorsqu’on lui a demandé si le prêteur exhortait le gouvernement à le compenser pour cette dérogation, il a déclaré que l’Association des banques indiennes abordait la question au nom de toutes les banques avec le Centre.

Réfutant les spéculations, Krishnan a déclaré qu’il n’avait reçu aucune communication de la banque centrale exprimant sa préoccupation au sujet des titres non rémunérés (à hauteur de 5500 crores de roupies) que le gouvernement avait utilisé à la fin du dernier exercice pour recapitaliser la Punjab & Sind Bank.

La Punjab & Sind Bank, a déclaré Krishnan, ne contribuera pas aux fonds propres de la «mauvaise banque» proposée (National Asset Reconstruction Company), qui devrait être opérationnelle en juin. Cependant, la banque envisagera de lui transférer certains créances douteuses.

