Punk Rock Trailblazers The Dictators sort un nouveau single “ Let’s Get The Band Back Together ”

Appelé par un critique John Dougan “l’un des groupes proto-punk les plus fins et les plus influents à parcourir la terre”, LES DICTATEURS ont sorti leur première nouvelle musique en 20 ans. Les trois membres fondateurs du groupe, Andy Shernoff, Ross Friedman et Scott Kempner, sont réunis à la batterie en fondant CULTE BLEU ÖYSTER membre Albert Bouchard, l’homme qui jouait la tristement célèbre cloche de vache “Ne craignez pas le faucheur”. LES DICTATEURS et le CULTE BLEU ÖYSTER se connaissent depuis les débuts où ils partageaient tous les deux le patronage du producteur / directeur Sandy Pearlman.

LES DICTATEURS Publié «Bon Dieu, New York» en janvier, et le suivent maintenant avec “Rassemblons le groupe”.

“Scott et j’avais perdu contact avec Ross mais nous avons été réunis par certains DICTATEURS entreprise », a expliqué Andy. “Une fois réglé, Ross nous a suggéré de jouer à nouveau ensemble. C’était littéralement la dernière chose dans mon esprit, mais Scott était enthousiaste, alors je me suis assis dessus et j’ai finalement dit d’accord, et putain, je suis tellement content de l’avoir fait car cela m’a occupé pendant la pandémie. “

Il a poursuivi: “J’ai écrit ‘Dieu putain de New York’ avec ma femme avant de nous marier pour une vidéo qui n’a jamais été réalisée. Quand je présentais de nouvelles idées de chansons à tout le monde, celle-ci a été saluée. Alors j’ai changé la clé, réécrit les paroles pour lui donner un peu DICTATEURS swagger, et voila, le premier nouveau DICTATEURS chanson dans 20 ans. C’est une sorte de lettre d’amour / haine à New York “.

Concernant “Rassemblons le groupe”, Andy a dit: “Mon copain Jesse Bates avait une chanson appelée ‘Remettons le groupe ensemble’. Je pensais que c’était vraiment intelligent et drôle, alors je lui ai demandé si je pouvais m’amuser avec ça et y mettre mon tour. Il a dit: “ Allez-y ”, alors j’ai fait quelques changements et l’ai enregistré moi-même il y a quelques années, mais c’était tellement parfait pour LES DICTATEURS auquel nous n’avons pas pu résister. ” Ross ajouté: “Pour moi, ‘Remettons le groupe ensemble’ a la même exubérance et la même joie ‘Go Girl Crazy’ possède.”

Connu pour ses paroles sarcastiques et son son agressif, LES DICTATEURS sorti quoi Non coupé magazine intitulé “le premier album punk rock”, “Les dictateurs deviennent fous”, en 1975 – un an avant le RAMONES. Avoir joué des spectacles très tôt avec LES STOOGES et POUPÉES DE NEW YORK, ils sont devenus des habitués des CBGB, tout en influençant des groupes du monde entier.

LES DICTATEURS a publié deux autres disques (“Destinée manifeste” et “Frères de sang”) dans les années 1970 avant de se séparer. Ross a continué à fonder des seigneurs de métaux lourds MANOWAR, tandis que Scott a commencé les pionniers du roots rock LES DEL LORDS. Andy a travaillé comme producteur et auteur-compositeur tout en jouant avec Joey Ramone et LES FLESHTONES.

Une réunion du début des années 80 a produit l’album live classique “Fuck ‘Em s’ils ne peuvent pas prendre une blague”, et le groupe se produisit sporadiquement jusqu’en 1995 lorsque, réalisant l’étendue de sa base de fans et de son influence, il se reforma une fois de plus à plein temps. De nombreuses tournées internationales ont culminé en 2001 “DFFD”, le dernier album studio du groupe. Après avoir joué le dernier week-end de CBGB en 2006, ils se sont à nouveau séparés.

Plus de musique sortira plus tard en 2021 et le groupe a hâte de partir en tournée en 2022.

“Nous avons une chanson prête à sortir en juillet et une chanson saisonnière spéciale sur les vacances prévues pour décembre”, a déclaré le groupe. “Nous espérons enregistrer quatre autres morceaux en juin et continuer à sortir de nouveaux morceaux et vidéos sympas, jusqu’à ce que les choses soient complètement ouvertes.”



