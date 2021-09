Punt ou allez-y ? Les dernières analyses d’AWS pour la NFL aident les fans à deviner les appels de 4e down play

Remettre en question un entraîneur de la NFL pour savoir s’il aurait dû y aller ou s’il a terminé quatrième est l’un des grands passe-temps de regarder le sport. Maintenant, la ligue se tourne vers Amazon Web Services et Next Gen Stats pour mieux informer le quart-arrière de fauteuil par les fans et les diffuseurs.

AWS et la NFL ont annoncé mercredi une nouvelle statistique appelée NGS Decision Guide qui sera utilisée au cours de la saison 2021-22.

À l’aide d’une série de modèles d’apprentissage automatique, l’équation se concentre sur la probabilité de victoire – dans quelle mesure le jeu changera dans l’événement hypothétique de chaque résultat – et la probabilité de conversion – la probabilité que l’infraction convertisse une quatrième conversion en baisse ou en 2 points.

Les diffuseurs peuvent montrer aux fans quel appel est le plus logique en fonction des données avant que la pièce ne se produise ou décomposer la décision lors de l’analyse de la rediffusion.

La NFL et AWS prévoient de nouvelles statistiques avancées pour la saison à venir, notamment :

verges au sol attendues par le quart-arrière : Le modèle des verges au sol attendues de 2020 a été conçu pour estimer le nombre de verges au sol qu’un porteur de ballon gagnera à partir du moment du transfert. Les analyses de la métrique QB de cette année se déroulent sans transfert, en utilisant un instantané lorsque le quart-arrière indique clairement son intention de se présenter.

Type de dropback quarterback : Analyser si un quart-arrière fait une chute directe, sort de la poche, est forcé de se brouiller ou s’engage dans une course conçue aidera à classer plus précisément le type de jeu prévu d’un appel de jeu et offrira une analyse plus robuste des tendances d’appel de jeu de run-pass .

Score de gros jeu Next Gen Stats : Regarder les plus gros matchs de la semaine ou de la saison est le plaisir de regarder le football. Ce nouveau modèle note chaque jeu sur un score de 0 à 100 en fonction de trois composants principaux : effet de probabilité de victoire ; points ajoutés; et jouer l’improbabilité.