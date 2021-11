Pups & Purrs Animal Hospital est le dernier jeu de style Nintendogs sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous avez toujours envie d’un nouveau gameplay de style Nintendogs, sérieusement, qu’est-il arrivé à cette série, Nintendo ? – vous voudrez peut-être envisager Pups & Purrs Animal Hospital, qui est lancé sur Switch aujourd’hui.

D’Aksys Games, le jeu vous fait devenir « le meilleur vétérinaire de tous les temps! » Vous voyez, plutôt que de s’occuper de vos animaux à la maison, Pups & Purrs Animal Hospital est sans surprise situé dans un hôpital où vous soignerez et soignerez des amis moelleux mais médiocres.

Vous rencontrerez une variété de chats et de chiens dans votre clinique et pourrez prendre des radiographies, vérifier les températures et plus encore avant d’administrer le traitement nécessaire. Vous pouvez également vous absenter du travail en vous relaxant dans un café, en faisant du shopping ou en vous rendant au salon de coiffure pour changer de look. Voici une liste de fonctionnalités pour vous en dire un peu plus :

Les mini-jeux aident à soigner les blessures : Jouez à 20 mini-jeux différents pour découvrir ce qui ne va pas et remettre vos patients joueurs sur leurs quatre pattes.

Aidez vos amis à fourrure à se sentir mieux : Le mode de contrôle vous aide à vérifier les maladies ou les blessures de chaque nouveau patient. Faites une radiographie pour diagnostiquer le problème, identifier la maladie et prescrire un plan de traitement ! Prenez soin de 18 races adorables de chiots et de chatons ! Pendant votre jour de congé, explorez encore plus : Profitez d’une visite au café, à la plage, au parc d’attractions et plus encore. Un collègue vous accompagnera-t-il ? Mettez à jour votre look : Choisissez parmi 40 coiffures différentes ! Habillez-vous et visitez les points chauds de la ville avec style. Achetez de nouvelles tenues avec 184 articles en tout !

Le jeu peut être récupéré sur l’eShop pour 24,99 £ (bien qu’il y ait en fait une remise de 10% en direct au moment de la rédaction), et vous trouverez également des copies au détail disponibles en ligne.

Assurez-vous de nous faire savoir si vous allez essayer celui-ci dans les commentaires.