“Pur talent” Albon n’a pas eu de chance de coïncider avec Verstappen

Au sommaire : le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, qui a supervisé la carrière de plusieurs futurs pilotes de Formule 1, estime que le moment de l’arrivée d’Alexander Albon en F1 est malheureux.

En bref

Albon “un peu malchanceux” avec le timing – VasseurAlbon est arrivé en F1 avec Toro Rosso (maintenant AlphaTauri) en 2019 et a été rapidement promu Red Bull au milieu de l’année. Il a perdu son volant aux côtés de Max Verstappen à la fin de la saison dernière et est désormais le pilote de réserve de l’équipe.

Cependant, son avenir avec l’équipe n’est pas clair. Albon a récemment visité une course IndyCar où il a rencontré l’ancien pilote de F1 Romain Grosjean, qui a rejoint la série cette année.

Vasseur, qui a dirigé Lewis Hamilton parmi d’autres pilotes en GP2 avant de prendre la tête de l’équipe de F1 d’Alfa Romeo, a déclaré qu’Albon était “un pur talent dans la série junior” avant même de commencer à piloter des voitures.

“[He was] l’un, probablement, des plus [high] des gars performants en karts à pédales », a déclaré Vasseur à .. Albon faisait partie de l’équipe Junior de Red Bull en 2012, mais a perdu sa place au programme, tandis que Verstappen a été rattrapé par l’équipe en 2014. « Il n’a pas eu de chance d’être devant Max », ajoute Vasseur.

La récolte actuelle de jeunes pilotes en F1 a impressionné le patron de l’équipe Alfa Romeo, dont Pierre Gasly, le prédécesseur d’Albon chez Red Bull qui reste avec AlphaTauri. « Pierre Gasly, toute cette génération, même Esteban [Ocon] qui fait du bon travail, tous ces gars-là arriveront tous au sommet au même stade », a déclaré Vasseur.

“Pour la F1, vous aurez certainement toujours une ou deux équipes dominantes, mais au moins vous aurez cinq ou six pilotes au sommet.”

Citations : Dieter Rencken

Le président de Ferrari annonce le départ au Mans

Elkann a fait signe aux partants du Mans Le président de Ferrari, John Elkann, a joué hier le rôle de starter pour les 24 Heures du Mans.

Son prédécesseur Luca di Montezemolo a fait de même en 2009, à un moment où l’engagement de l’équipe en Formule 1 était incertain et un passage à la catégorie reine du Mans était envisagé. Cela ne s’est jamais produit, mais l’entrée de Ferrari dans la catégorie leader des Hypercars du Mans en 2023 a été annoncée plus tôt cette année.

Grosjean satisfait de l’équilibre de la voiture après la première qualification ovale

Grosjean s’est qualifié 14e sur 24 voitures pour sa première course sur ovale à Gateway après avoir établi une vitesse moyenne sur deux tours de 286,8 km/h. Le pilote Coyne/Rick Ware s’est dit satisfait de l’équilibre de sa voiture pour la course de 260 tours.

“C’est quelque chose de très, très nouveau”, a déclaré Grosjean. « Je suis très content du premier tour que j’ai fait, un peu moins du second. Mais je pense que nous avons fait du bon travail en me donnant une voiture avec laquelle je suis confiant et j’espère que nous pourrons proposer quelque chose plus tard dans la journée.

Il a déclaré que son premier objectif pour la course était « d’aller jusqu’au bout, d’acquérir de l’expérience ».

“Je pense que nous avons une voiture décente pour la course, donc j’en suis content”, a-t-il ajouté.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Indy Lights change de format, Lundqvist change de voiture après un problème de pneu (Formula Scout)

“La course de samedi se déroulera désormais sur 70 tours mais avec un format unique. À la mi-course, la course sera mise en garde puis signalée au drapeau rouge. Tous les pilotes restants en course se dirigeront vers la voie des stands, et l’avant- Le pneu Cooper droit sera changé. Cependant, il ne s’agira pas de pneus neufs, car ce seront plutôt ceux utilisés lors de la séance d’échauffement.

Réductions de personnel AGPC (action automatique)

“L’AGPC fonctionne maintenant sur un” personnel squelettique “. La plupart des coupes ont été faites aux sous-traitants plutôt qu’aux employés.”

Les chiffres d’audience de la F1 au Royaume-Uni atteignent un sommet en quatre ans (Motorsport Broadcasting)

“Cela ne veut pas dire que les temps forts de Channel 4 n’ont plus d’utilité : pour 1,7 million de téléspectateurs en moyenne, c’est clairement le cas, semaine après semaine. Est-ce qu’elle aura toujours une utilité dans 5 ans, c’est une autre question.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 50 ans aujourd’hui, John Surtees remportait la course de la Gold Cup hors championnat à Oulton Park pour la deuxième année consécutive, devant Howden Ganley et Frank Gardner.

