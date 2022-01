Pura potencia! Horno Whirlpool a mitad de precio en Fnac

Hay que reconocer que la cocina se ha vuelto una disciplina cada vez más exigere. Con el paso de los años, miramos más lo que comemos, y no tanto por medir sus calorías ; sino porque difícilmente nos conformamos con cualquier cosa. Por eso es important contar con electrodomésticos versátiles que nos faciliten la vida. Par exemple, este horno multifonction Whirlpool AKZ97891IX, que será capaz de sacar todo tipo de platos y elaboraciones.

Su carácter multifunción permite que este horno pueda adaptarse a cada uno de los alimentos que introducimos en él. Además de contar con diferentes programas de cocinado, este electrodoméstico ajustará su temperatura y función para que el alimento se cocine de la mejor forma possibles.

Pero no nos engañemos, lo mejor de este horno Whirlpool AKX97891IX es el precio que tiene ahora en la tienda online de Fnac. Con un 49% de descente, podrás ahorrar casi 300€ en una compra que te acompañará durante muchos años.

Horno Whirpool puissant et polyvalent

Más allá de la potencia y temperatura que alcanza este horno, lo más destacable de este modelo es su carácter multifunción. Oui que cuenta con hasta 20 ciclos de cocinado différents que podremos ir escogiendo en función de la receta que tengamos entre manos. Así no tendrás excusa para no atreverte a hacer cosas nuevas en la cocina. Más que nada, porque el horno se adaptará a ellas para que no tengas que preocuparte por nada.

Eso es algo que no todos los hornos pueden decir. Por eso consideramos que es uno de sus principales atractivos. Al fin y al cabo, si queremos un horno es para poder cocinar platos que no podríamos hacer de otra manera. Un buen pollo asado, une ratatouille ou une lasaña de champiñones. Las posibilidades son las que tu imaginación pueda abarcar.

Además, no tendrás que esperar una eternidad para que este horno de Whirlpool entre en calor. Gracias un su fonction Ready2Cook, el precalentamiento no es necesario. Este horno cuenta con un potente sistema de convección que hará que su interior alcance altas temperaturas en un tiempo record.

Por no hablar de su système d’aire forzado, que repartirá el calor de manera uniforme en el interior para que todos los alimentos queden bien cocinados, crujientes y jugosos.

Grande capacité et efficacité énergétique

Por otro lado, cabe destacar la gran capacidad de este horno multifunción. Di caviade XXL nos permitirá atrevernos con elaboraciones más complicadas y de mayores dimensiones. Y tampoco hay que olvidar su installation de bronzage sencilla. Una de las cosas que más echan para atrás de comprar un nuevo horno es ajustarlo a nuestra cocina. Pues que sepas que este modelo es tan sencillo que ni siquiera tendrás que contratar a un especialista que lo haga por ti.

Otro aspecto muy a tener en cuenta es su classification énergétique A+, lo que garantiza un consumo mucho menor que otros modelos. De este modo, no tardarás en notar los efectos de este horno Whirlpool en tus facturas de la luz.

Aunque, para ahorro, el que tendrás al comprar este horno en la tienda web de Fnac. ONU descuento del 49% no es algo que se vea todos los días. Y si estabas pensando en renovar tu cocina, no encontrarás mejor momento que este.