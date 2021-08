Puravankara affiche un bénéfice net de Rs 155 crore au premier trimestre de l’exercice 22

in

En raison de l’impact négatif de la deuxième vague d’infections à Covid-19 et des perturbations qui en ont résulté, la valeur des ventes de Puravankara était inférieure à Rs 314 crore au premier trimestre de l’EX22 par rapport à Rs 398 crore au trimestre clos le 30 juin 2020.

Puravankara, basé à Bangalore, a annoncé vendredi un bénéfice net consolidé de Rs 155 crore pour le trimestre avril-juin contre une perte nette de Rs 17 crore au cours de la période de l’année dernière, aidé par des ventes résilientes et une meilleure réalisation des prix.

Le chiffre d’affaires consolidé du promoteur immobilier a augmenté de plusieurs fois pour atteindre 542 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 22 contre 191 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 20. L’Ebitda s’élevait à Rs 386 crore au premier trimestre de l’exercice 22 avec des marges de 71%.

La superficie vendue par l’entreprise au cours du trimestre d’avril à juin était également en baisse à 0,42 million de pieds carrés (MSF) contre 0,69 MSF il y a un an. La réalisation des ventes a augmenté de 30 % en glissement annuel pour atteindre 7 473 roupies par pied carré au premier trimestre de l’exercice 22.

