Purdue a trollé l’Iowa avec un drôle de ‘Non. Blague de 2’ après une superbe victoire bouleversée

Le football de Purdue est entré dans Iowa City, a dominé le n ° 2 de l’Iowa et a infligé aux Hawkeyes leur première défaite de la saison 2021 samedi avec une victoire 24-7.

S’énervant à deux chiffres contre une équipe non classée, l’Iowa avait l’air épuisé et a rattrapé son retard pendant la majeure partie du match, tandis que sa défense généralement extrêmement dominante ressemblait à une coquille de ce à quoi les fans s’attendaient. Purdue a accumulé 464 verges au total par rapport aux 271 des Hawkeyes, et le quart-arrière des Boilermakers Aidan O’Connell a inscrit 30 pour 40 et a lancé pour 375 verges et deux touchés.

Pendant ce temps, le passeur de l’Iowa Spencer Petras a lancé quatre interceptions, dont deux à la fin du quatrième quart pour aider à sceller la victoire surprise de Purdue.

Alors que Purdue a infligé à l’équipe la mieux classée des Big Ten une énorme défaite sur son terrain, le compte Twitter de football des Chaudronniers a porté un autre coup avec un tweet parfait.

Nous venons de battre le n ° 2 de l’Iowa. – Purdue Football (@BoilerFootball) 16 octobre 2021

Le producteur de médias sociaux de Purdue Football – ou celui qui était responsable de cette brillance – mérite une augmentation. Ce tweet incroyable est exact non seulement parce que les Chaudronniers ont submergé les Hawkeyes, mais aussi parce que le classement des 2 premiers de l’Iowa n’a duré qu’une semaine.

Juste un contenu fantastique de Purdue après avoir éliminé l’équipe n ° 2 du pays, et les fans de football universitaire le pensaient aussi.