Pure Electric lance un nouveau scooter électrique à longue autonomie – et c’est une beauté

La marque britannique de scooters électriques Pure Electric a lancé un suivi à longue portée de son impressionnant modèle Pure Air Pro, surnommé le Pure Air Pro LR.

Parallèlement aux améliorations de la portée et des performances, des améliorations visuelles marquées par rapport à son prédécesseur, notamment l’ajout d’un pont en contreplaqué de bouleau et d’érable, qui, selon Pure Electric, a été conçu pour fournir une plate-forme debout plus sûre aux cyclistes.

Cette nouvelle plate-forme chic a également été traitée pour résister aux intempéries de tous les jours, y compris les précipitations, tandis que les pneus résistants aux crevaisons avec un liquide anti-crevaison devraient vous permettre de continuer à rouler aussi longtemps que possible.

Quant à la durée de ce trajet, Pure Electric dit que le Pro LR offrira une autonomie maximale de 60 km avec une seule charge – c’est 10 km de plus que ce que vous obtiendrez avec le Pure Air Pro standard, bien que la portée fonctionnelle des scooters dépende souvent sur la vitesse à laquelle vous roulez.

Cela est basé sur une version améliorée de son moteur de 500 W, qui offre trois modes de puissance, offrant un potentiel de 700 W pour fournir des vitesses et une accélération de montée en pente compétentes.

Vitesse et style

Vous aurez aussi fière allure en gravissant ces collines. Le Pro LR est disponible dans les trois nouvelles options de couleur de la marque – Mercury Grey, Cobalt Blue, Stone Gol – qui sont également désormais disponibles pour son frère, le Pure Air Pro.

Ces couleurs n’ont rien de révolutionnaire, mais associées au cadre en acier durable de haute qualité du Pro LR (qui a une limite de charge de 120 kg), le design du scooter est élégamment minimaliste, ce qui en fait une option appropriée pour le travail et les loisirs. .

(Crédit image: Pure Electric)

En ce qui concerne les autres fonctionnalités utiles, le Pro LR est doté d’un port de charge USB pour smartphone monté sur le guidon pour, eh bien, charger votre téléphone, tandis qu’un mécanisme de verrouillage avancé de qualité supérieure « click-lock » maintient le scooter aussi sécurisé que possible lorsqu’il est à l’arrêt. Ce sont également les deux caractéristiques du modèle non LR.

Le Pure Electric Pro LR est disponible en pré-commande à partir du 4 août sur le site Web de la marque et coûtera 749 £ dans toutes les couleurs. À titre de comparaison, c’est 149 £ plus cher que son frère (qui coûte 599 £).

Nous devrons attendre de mettre la main sur le nouveau modèle Pro LR pour déterminer si cette augmentation en vaut la peine – mais étant donné les mises à niveau progressives que nous attendons de chaque itération de l’excellente gamme de scooters phare de Pure Electric, nous prévoyons celui-ci ne sera pas différent.

Dans tous les cas, restez à l’écoute de TechRadar pour toutes les dernières nouvelles et critiques sur les scooters électriques.

