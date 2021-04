‘Pure Gold’ Paan: un magasin de Delhi le propose à ce prix

Ce paan unique est disponible au prix de Rs 600. (Source de la photo: yamuspanchayat_official / Instagram)

La feuille de paan ou de bétel fait partie de notre coutume depuis des siècles, en particulier dans le nord et l’est de l’Inde. Alors que certains préfèrent manger du paan après le dîner, car on pense qu’il facilite la digestion, il y en a beaucoup qui ne lâchent tout simplement aucune occasion de saisir cet incroyable rafraîchisseur de bouche. Outre la façon traditionnelle de servir, il existe des saveurs infinies de paan disponibles sur le marché. Il ne serait pas faux de dire que le paan a été l’une des recettes les plus expérimentées. C’est pourquoi nous avons des variétés illimitées de saveurs de paan. Maintenant, un paan «en or pur» fait le tour des médias sociaux.

Ce paan spécial est offert par «Yamu’s Panchaayat» à Connaught Place à New Delhi. Une vidéo, mise en ligne sur la page Instagram du salon, est largement partagée par les internautes.

Dans la vidéo, une femme peut être vue en train de parler de tous les ingrédients qui rendent ce paan «en or pur» spécial et explique comment le «paan en or raffaelo» est préparé.

La femme commence à le fabriquer en appliquant du chuna (hydroxyde de calcium) et du kattha ou du catechu suivi de chutney et de khushboo (arôme). Ils sont ensuite correctement mélangés.

Selon la femme, les ingrédients ajoutent non seulement à la faveur, mais hydratent également la gorge. Le paan est ensuite chargé de noix de coco râpée, de dattes sèches, de graines de fenouil et de gulkand «ingrédient magique». Enfin, un raffaelo à saveur de chocolat spécial est ajouté.

Le paan est ensuite plié, après quoi vient la partie la plus importante. Le paan est enveloppé de varq «or pur» avant d’être garni de cerise et de raffaelo. Ce paan unique est disponible au prix de Rs 600.

Les gens donnent des réponses mitigées à la vidéo, qui est largement partagée sur les réseaux sociaux. Alors que certains étaient amusés, d’autres ont estimé que c’était un peu trop cher.

