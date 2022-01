Pure Watercraft de Seattle dévoile un ponton électrique alors que la collaboration avec GM s’accélère rapidement

Un bateau ponton électrique de Seattle’s Pure Watercraft. (Photo de motomarine pure)

Pure Watercraft, basée à Seattle, agit rapidement dans le cadre de son nouveau partenariat avec General Motors, en dévoilant un bateau ponton entièrement électrique comme premier produit de cette collaboration.

Le bateau a été dévoilé cette semaine au Consumer Electronics Show de Las Vegas et Pure Watercraft accepte désormais les précommandes sur son site Web.

Fondée il y a 11 ans, Pure Watercraft travaille sur la propulsion électrique pour les bateaux à moteur dans le but de perturber l’industrie avec ses moteurs hors-bord électriques. GM a acquis une participation de 25% dans la start-up en novembre, ce qui a coûté au constructeur automobile 150 millions de dollars et portant la valorisation de Pure à 600 millions de dollars.

« Nous avons annoncé notre investissement stratégique chez GM il y a 44 jours et avons mis notre prototype sur l’eau au lac Las Vegas hier à temps pour son dévoilement aujourd’hui au #CES2022″, a écrit le fondateur et PDG de Pure, Andy Rebele, dans un article sur LinkedIn. « C’est la puissance d’une plate-forme. »

Le bateau ponton de 24 pieds et 7 pouces, avec une vitesse de pointe allant jusqu’à 23 mph, pourra accueillir jusqu’à 10 personnes et est alimenté par des moteurs Pure Outboard simples ou jumeaux et une batterie GM jusqu’à 66 kWh . Le prix devrait commencer à 45 000 $ (hors-bord simple) et 60 000 $ (hors-bord double).

« L’accent mis sur l’efficacité nous a conduits à une forme de coque plus efficace (y compris une assistance au foil), ce qui nous a permis d’offrir une expérience de navigation supérieure à un prix comparable à celui des bateaux pontons conventionnels », a déclaré Rebele.

Pure Watercraft a déclaré que la navigation de plaisance sur ponton représente environ 20 % du marché américain de la navigation de plaisance et connaît une croissance de plus de 20 % par an. Sur son site Web, la société cible les plaisanciers avec un graphique illustrant l’utilisation dans des destinations populaires du Minnesota, du Missouri et du Nevada/Arizona.

(Image de motomarine pure)

Pure Watercraft a levé 37 millions de dollars à ce jour, dont un tour de série A de 23,4 millions de dollars en septembre 2020. L’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer, Jeff Wilke, fait partie des investisseurs.

Le démarrage a fonctionné à partir d’un siège social sur Lake Union à Seattle et Rebele a déclaré avoir loué une installation de production à Tukwila, Washington. La société emploie 55 personnes, dont des sous-traitants à temps plein.

Pure Watercraft s’est concentré sur la construction de moteurs plus silencieux et plus respectueux de l’environnement que les moteurs de bateaux traditionnels à essence. L’association avec GM permettra à la startup d’allier son innovation dans la technologie de propulsion marine et son expérience avec les capacités d’ingénierie, de chaîne d’approvisionnement et de fabrication du constructeur automobile.

La société accepte des acomptes de 100 $ sur les précommandes du bateau ponton et les premières livraisons sont attendues à la fin de cette année.