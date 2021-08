PureFi a annoncé un achèvement en douceur de son IDO sur PAID Ignition et BSCPad ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Le 27 juillet 2021, les pools IDO d’un total de 300 150 $ ont tous deux été remplis avec succès en moins d’une heure. Un montant total de jetons a été alloué au prix de 0,045 $. Cette réalisation victorieuse de PureFi s’est produite après une application prometteuse de liste blanche de nombreux membres dévoués de la communauté. Malgré les nombreuses tentatives d’attaques de bots essayant de ruiner le « moment » de l’histoire de PureFi, la tactique IDO basée sur la loterie a été mise en œuvre. La plupart des tokes débloqués des utilisateurs de détail et des investisseurs privés du tour A ont déjà réalisé des bénéfices.

Pour ceux qui, malheureusement, n’ont pas eu la chance de participer à IDO, PureFi offre la possibilité de trouver des jetons UFI sur UniSwap et PancakeSwap.

PureFi a remercié toute sa communauté d’investisseurs pour avoir partagé des débuts aussi impressionnants dans le monde de DeFi et prétend être tous préparés, équipés et plus confiants que jamais pour le moonshot.

PureFi est le seul protocole DeFi AML pour l’intégration de la crypto-monnaie. Il est développé par AMLBot, Hacken étant un partenaire en matière de stratégie, de sécurité et de développement commercial. Il vise à fournir une solution à cycle complet pour l’analyse des actifs cryptographiques et les procédures AML/KYC sur le marché DeFi. PureFi, dans le cadre d’un ensemble de contrats intelligents, connectera les fournisseurs KYC/AML aux utilisateurs DeFi et aux projets Dexs/Defi pour fournir des analyses d’actifs cryptographiques et protéger les acteurs honnêtes du marché DeFi contre les risques d’« argent sale ». Par exemple, l’utilisateur du pool de liquidité évitera le risque d’obtenir une piste d’argent illégale en utilisant le certificat Verifiable Credentials avec ses données AML/KYC à part entière.

Le projet est actuellement en partenariat avec de grands noms comme Arcadia, Capital Management Partner, Credentia, Master Ventures, Shufti Pro, CasperLabs et Digital Strategies. Plusieurs projets parmi ceux mentionnés ci-dessus ont investi eux-mêmes dans PureFi et font l’éloge du concept, de la structure et des services que PureFi propose à ses utilisateurs.

PureFi est ravi de faire une entrée aussi forte dans l’espace DeFi et promet de révéler bientôt les grandes nouvelles concernant les plans à venir.

