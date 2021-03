PureStake de Moonbeam lève 6 millions de dollars avant le lancement de la parachain sur Polkadot

PureStake, la société derrière les réseaux Moonbeam et Moonriver, deux candidats parachain pour Polkadot et Kusama, respectivement, a annoncé une levée de fonds réussie de 6 millions de dollars.

Le cycle de financement a été dirigé par CoinFund et comprenait des participants tels que Binance Labs, ParaFi, Coinbase Ventures, Fenbushi Capital, IOSG Ventures. Certains investisseurs de démarrage précédents, qui avaient financé le projet en septembre 2020, l’ont également rejoint. Il s’agit notamment d’investisseurs tels que Hypersphere Ventures, Hashkey, Arrington XRP, A195, KR1, D1 Ventures, Mechanism Capital, Divergence Ventures et Signum Capital.

Le dernier cycle PureStake intervient alors que l’écosystème Polkadot commence à se préparer pour les enchères de parachain. Bien que la plupart des projets candidats de parachain s’attendaient initialement à une sortie entre le premier et le deuxième trimestre de cette année, Moonbeam prévoit un lancement au troisième trimestre 2021. Le processus d’enchères de parachain sera d’abord conduit sur Kusama, où Moonbeam lance un réseau sœur appelé Moonriver, avec des enchères sur la chaîne principale Polkadot attendues peu de temps après.

Moonbeam se positionne comme la chaîne «Ethereum on Polkadot», cherchant à refléter étroitement l’environnement Ethereum tout en bénéficiant de l’interopérabilité avec le reste de l’écosystème Polkadot. Bien que de nombreuses parachaines aient depuis ajouté la prise en charge de la machine virtuelle Ethereum, Moonbeam se concentre sur le reste de l’écosystème Ethereum, prenant en charge les mêmes adresses, portefeuilles et outils de développement.

Derek Yoo, PDG de PureStake, a déclaré à Cointelegraph que l’investissement sera déployé pour poursuivre les travaux de développement et l’expansion de l’entreprise. Bien qu’il ait noté que «nous avons essentiellement effectué le travail de compatibilité Ethereum de base», il y aura toujours un travail de développement continu nécessaire pour «développer d’autres fonctionnalités, intégrations et capacités au fil du temps». Sur le plan commercial, le financement servira à attirer «des ressources marketing supplémentaires et à financer notre expansion en Asie», a ajouté Yoo.

Moonbeam travaille actuellement avec certains projets Ethereum DeFi pour porter leurs projets vers la nouvelle chaîne. Selon Moonbeam, les candidats incluent SushiSwap, Balancer, IDEX, Ocean Protocol et d’autres.