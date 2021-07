Purgatori se lance dans la nouvelle série solo de Dynamite ⋆ .

]]>]]>

Après avoir combattu Vampirella dans la récente série crossover, Dynamite Entertainment a annoncé que purgatoire est sur le point de sortir dans son tout nouveau titre solo en octobre de l’écrivain d’horreur acclamé Ray Fawkes et de l’artiste Alvaro Sarraseca.

Purgatori est toujours hanté par le méchant ver mental de Lilith, rongeant sa volonté. Ensuite, elle a un clan de sorcières après son corps pour des rituels pervers. Tout cela et la marque unique de vampirisme de Tori atteignent un point de rupture. Non seulement elle suce le sang de ses victimes, mais elle absorbe également leurs esprits et leurs âmes. Maintenant qu’elle revient sur plus de 2000 ans à parcourir la Terre, le chaos et la discorde de toutes ces voix, personnalités et motivations menacent de la briser.

Cela semble être l’occasion idéale pour une introspection et peut-être une thérapie, n’est-ce pas ? Les fans peuvent se préparer pour une page après une page de chaos sanglant à la place ! Les fans du personnage, nouveaux et anciens, auront la chance de vraiment creuser l’essence du personnage, en plus de l’action explosive que tout bon titre Chaos offre.

“Purgatori a toujours été sauvage, et maintenant qu’elle a un livre solo, nous allons enfin avoir la chance d’entrer dans les parties les plus profondes et les plus étranges de son esprit vieux de 2000 ans”, a déclaré l’écrivain Ray Fawkes. “Ça va être un sacré tour !”

Purgatori #1 sera mis en vente en octobre 2021.

