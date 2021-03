Purifiez et éclaboussez votre portefeuille avec de nouvelles couleurs d’investissement sur Holi

Purifier et donner de nouvelles couleurs à vos placements signifie – évaluer votre situation financière et votre appétit pour le risque à la lumière de tout nouveau développement dans votre vie personnelle.

Par Ajay Sharma, associé désigné, InvestmentMitra LLP

«Vous n’avez qu’à faire très peu de choses bien dans votre vie tant que vous ne faites pas trop de choses mal» – Warren Buffett.

Les deux festivals les plus célèbres de la culture hindoue – Diwali et Holi, nous montrent comment mener une vie meilleure et plus saine. Pour Diwali, nous nettoyons notre maison et nos environs et pour Holi, nous purifions notre maison et nos environs sur «Holika Dahan», puis éclaboussons les nouvelles couleurs de la vie sur «Dulhandi», le jour suivant. Les couleurs du lien, de la confiance et de l’amitié au sein de notre fraternité qui nous soutiennent en tout temps – bonnes ou pas si bonnes.

Par coïncidence, Diwali arrive au milieu de l’exercice et Holi approche de la fin. Ce que nous faisons pour nettoyer et purifier notre vie physique et spirituelle, la même chose doit être faite à notre portefeuille pour une vie financièrement saine. Alors qu’au milieu de l’exercice, nous devrions analyser notre portefeuille pour le nettoyer, nous devrions le purifier et l’éclabousser de nouvelles couleurs vers la fin de l’année.

Purifier et donner de nouvelles couleurs à vos investissements signifie – évaluer votre situation financière et votre appétit pour le risque à la lumière de tout nouveau développement dans votre vie personnelle qui pourrait avoir des implications financières et revoir et rééquilibrer votre portefeuille en conséquence. Si besoin est alors éclabousser, c’est-à-dire inclure de nouveaux produits d’investissement dans votre portefeuille.

Splash de nouvelles couleurs

Vous devez envisager de revoir / ajouter les couleurs suivantes à votre portfolio:

Mediclaim: Maintenant, tout le monde est conscient des imprévus médicaux et des lourdes dépenses qu’ils supporteraient si de tels imprévus surviennent. Passez en revue vos politiques d’assurance-maladie existantes et envisagez d’augmenter la couverture pour faire face aux dépenses liées à des maladies comme la corona. Pensez à la famille flottante et aux politiques globales

Assurance-vie: C’est le moment de réévaluer vos passifs financiers et de déterminer la couverture d’assurance que vous devriez avoir. Achetez uniquement un plan d’assurance temporaire qui vous offre une couverture d’assurance très élevée pour une prime très faible. Un jeune de 25 ans peut se faire couvrir pour une bonne somme de Rs 1 crore pour une prime aussi faible que Rs 500-800 par mois. De plus, vous pouvez également envisager d’acheter des polices contre le cancer et des soins cardiaques proposées par de nombreuses compagnies d’assurance en plus des polices d’assurance-maladie régulières.

Fonds de prévoyance: Corona a exposé de nombreuses personnes aux réalités des incertitudes sur les revenus. Bien que vos revenus puissent être perturbés, vos dépenses de base ne le sont pas. Alors retravaillez vos besoins en fonds de prévoyance. Nous vous conseillons d’avoir au moins un an de dépenses en actifs sûrs et liquides.

Dette: La plupart des options de placements par emprunt vous offrent des rendements garantis fixes. Choisissez votre option en fonction de la fiscalité, de la liquidité, de l’inflation, de la sécurité, etc. de l’option. Vous pouvez envisager des dépôts bancaires ou postaux, divers types de fonds communs de placement de dette, des obligations gouvernementales et d’entreprises, etc. Les prêts entre pairs sont un autre investissement par emprunt qui gagne en popularité parmi les investisseurs de niche.

Golden Portfolio: connaître les différentes façons d’investir dans l’or et les risques encourus

Or: C’est une couverture standard contre l’inflation sur une longue période et un actif qui génère des rendements exceptionnels en période d’incertitudes dans l’économie. Nous recommandons un investissement de 5 à 15% dans l’or. Vous pouvez choisir entre des obligations souveraines en or et des fonds communs de placement en or pour investir dans l’or papier – la meilleure façon d’investir dans l’or.

Équité: Pour la création de richesse, il n’y a pas d’autre choix que d’investir en actions. Bien qu’il reste très volatil à court terme, à long terme – disons 10 ans ou plus, il a toujours battu toutes les autres classes d’actifs pour les rendements. Utilisez des fonds communs de placement si vous n’êtes pas doué pour choisir de bonnes actions. Et SIP est le meilleur moyen de créer de la richesse silencieusement sur une longue période. Un petit SIP de 10 000 Rs par mois peut vous rapporter plus d’un crore en seulement 18 ans. De petites gouttes font un océan.

Prêts: Pour beaucoup de personnes dans une tranche d’imposition plus élevée, il est bon de bénéficier de prêts immobiliers ou d’études. Les prêts personnels ne devraient être utilisés qu’en dernier recours et les prêts sur cartes de crédit devraient être strictement «non» pour les particuliers. Si vous avez des prêts, envisagez de prépayer ou de changer de prêt à une autre agence qui facture des intérêts moindres. N’oubliez pas de connaître le coût de changement.

Alors qu’est-ce que tu attends? Choisissez votre portefeuille de placements et votre plan financier. Purifiez-le (examinez-le) et éclaboussez de nouvelles couleurs, c’est-à-dire apportez des modifications au portefeuille tel qu’évalué. Parlez à votre conseiller financier pour vous aider à le faire.

Team InvestmentMitra vous souhaite une très heureuse et joyeuse Holi!

