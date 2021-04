Purifiez l’air avec le purificateur d’air intelligent Samsung Cube en vente pour 349 $

L’hiver est terminé et vous savez ce que cela signifie! C’est vrai … les allergies! Hourra! Le monde extérieur peut vous torturer, mais votre maison doit être un lieu de confort sans l’irritation constante du pollen et des squames. Prenez le purificateur d’air intelligent Cube de Samsung alors qu’il est à un prix bas de 349 $ sur Amazon. Le prix de vente moyen de ce purificateur d’air est d’environ 550 $. Il peut parfois dépasser 600 $, et l’autre couleur disponible sur Amazon est actuellement de 620 $. La baisse à 349 $ est une énorme partie, et elle n’a jamais baissé aussi bas qu’une fois auparavant.

HEPA

Purificateur d’air intelligent Samsung Cube avec système de filtre HEPA

Utilise un système de filtration True HEPA à trois couches pour éliminer la poussière ultrafine, les squames d’animaux et autres allergènes. Le filtre à charbon actif élimine les gaz toxiques et les mauvaises odeurs. Reste silencieux et ne crée pas de courant d’air froid car il libère de l’air frais.

349,00 $ 550,00 $ 201 $ de rabais

Le Samsung Cube utilise un système de filtration True HEPA à trois couches. Cela signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de 99,97% de la poussière ultrafine, des squames d’animaux ou des allergènes dans l’air. Il dispose également d’un filtre à charbon actif qui peut éliminer les gaz toxiques et éliminer les mauvaises odeurs.

Malgré tout ce travail, le Cube reste relativement silencieux. Vous ne l’entendrez pas fonctionner même pendant qu’il fonctionne. En absorbant l’air vicié et en le purifiant, il libère de l’air pur sans créer de courant d’air froid dans la pièce. C’est important car cela signifie que vous pouvez garder le purificateur dans votre chambre et à proximité sans le rendre inutilement froid.

Il existe un affichage numérique facile à lire qui peut vous donner tous les commentaires dont vous avez besoin sur la qualité de votre air. Le capteur de qualité de l’air utilise les meilleurs lasers de sa catégorie qui peuvent surveiller les particules d’air autour de la pièce et vous dire exactement ce que vous devez savoir.

Le purificateur d’air a des fonctionnalités intelligentes. Vous pouvez l’ajouter au réseau Wi-Fi et à l’écosystème de la maison intelligente de votre maison. Contrôlez-le avec votre smartphone et votre voix à l’aide de l’assistant vocal Bixby de Samsung. Si vous possédez déjà un appareil différent, vous pouvez le contrôler avec Amazon Alexa ou Google Assistant.

